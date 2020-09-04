Театральный фестиваль «Петрушка Великий» 2020 в Екатеринбурге: программа мероприятий

Театральный фестиваль состоится в условиях пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 10 по 14 сентября 2020 года пройдет юбилейный Х Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Всего за пять дней зрителям покажут 15 спектаклей из России, Франции и Германии.

Тема нынешнего фестиваля – «Театр кукол: связь времен», объединила театральный постановки, объединившие истории прошлого и опыт современности. По словам организаторов, спектакли рассчитаны как на детскую, так и на взрослую аудиторию.

1. Краснотурьинский театр кукол

«Краса ненаглядная», режиссер Сергей Ягодкин, художник Михаил Кривенко. Сказка для взрослых и детей.

2. Ульяновский театр кукол имени В.М.Леонтьевой

«Мама и я», режиссер Екатерина Ложкина-Белевич, художник Марина Завьялова.

3. Театр кукол города Петрозаводск, Республика Карелия

«О рыбаке и рыбке», режиссер Яна Тумина, художник Кира Камалидинова.

4. Красноярский театр кукол

«Егоркина былина», режиссер Руслан Кудашов, художник Марина Завьялова

5. Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»

«Калоши счастья», режиссер Алексей Смирнов, художник Евгения Шахотько.

6. Екатеринбургский театр кукол

«Колобок», режиссер Евгений Сивко, художник Надежда Мелентьева.

7. Государственный театр кукол Удмуртии из Ижевска

«Ноктюрн для влюбленных», режиссер Евгений Ибрагимов, художник Денис Токарев.

8. Екатеринбургский театр кукол

«Хармс», режиссер Екатерина Ложкина-Белевич, художник Марина Завьялова.

9. Театр кукол Республики Марий Эл из Йошкар-Олы

«Ночной караул», режиссер Алексей Ямаев, художник Сергей Таныгин.

10. Кировский театр кукол имени А.Н.Афанасьева

«Гоголь. Спб», режиссер Александр Янушкевич, художник Людмила Скитович

11. Театр кукол «ФиМ», Екатеринбург

«Аладдин», режиссер Сергей Черепанов, художник Надежда Валова.

12. Театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург

«Сад наслаждений», режиссер Евгений Корняг, художник Татьяна Нерсисян.

13. Театр «Де Фурми дан ла Дантерн», город Лилль, Франция

«Наперекор ветру», постановщики Пьер-Ив Гине и Йоанель. ОНЛАЙН

14. Театр «Марк Шниттгер Фигурен», город Киль, Германия

«Планета Эдем», режиссер Марк Ловитц и Кора Мелих. ОНЛАЙН

15. Читка пьесы Олега Богаева «Я убил царя», читает заслуженный артист Российский Федерации Гермар Варфоломеев.

Спектакли покажут на четырех площадках в Екатеринбурге: это здание кинотеатра «Колизей», Свердловский театр музыкальной комедии, ТЮЗ и Синара Центр.