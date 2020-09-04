На Урале у врача скорой, на которого завели уголовное дело из-за комментария в соцсетях, случился инфаркт

Узнав об этом, медик угодил в реанимацию с инфарктом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом городе Новоуральск 53-летний врач скорой помощи оказался фигурантом уголовного дела. Причиной этому стала его активность в соцсетях. Об этом «КП» рассказал источник в медицинских кругах Новоуральска. По его словам, оперативным сопровождением занималась ФСБ, а уголовное дело на врача завел Следственный комитет. Когда об этом стало известно, у врача случился инфаркт.

- Некоторое время он находился в реанимации, к счастью, его состояние улучшилось. Сейчас он находится под медицинским наблюдением в условиях стационара, - рассказал наш собеседник.

Другой осведомленный источник из Новоуральска, знакомый с врачом, рассказал, что данный комментарий был им оставлен еще в марте 2019 года. По словам нашего собеседника, у врача изъяли телефон и ноутбук, поэтому связи с ним сейчас нет.

Мы знаем текст данного комментария, но не можем его привести в силу требований Роскомнадзора.

В итоге ФСБ, которая занимается отслеживанием такого рода интернет-активности, усмотрела в данном комментарии «оправдание экстремизма». По неподтвержденным данным на врача завели уголовное дело по статье 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области, а также в региональном СКР от комментариев по данной теме отказались.

Благодарим сообщество Шёпот улиц | Новоуральск за помощь в подготовке материала.