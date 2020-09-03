В Екатеринбурге транспортная компания, потерявшая часы за миллион рублей, возместит клиенту только три тысячи

Чтобы найти часы у службы экспресс-доставки есть семь дней. Фото: Алексей Булатов "КП", Tag heuer

В транспортной компании СДЭК рассказали о пропаже часов за один миллион рублей. Напомним, недавно мы писали о том, что бизнесмен из Екатеринбурга решил сдать швейцарские часы Tag heuer Tourbillon на сервисное обслуживание. Для этого он передал дорогой аксессуар представителю швейцарской фирмы Tag heuer в Екатеринбурге Вадиму Забродину. Тот решил воспользоваться услугами фирмы СДЭК. Часы должны были отправиться в Москву. Но когда Вадим Забродин решил отследить груз, то не смог отыскать посылку. В итоге он обратился в полицию.

«Комсомолка» попросили прокомментировать произошедшее пресс-службу компании СДЭК.

- Часы действительно были приняты к отправке 17 августа 2020 года. Но груз не был застрахован. 31 августа клиент обратился в call-центр СДЭК по вопросу утери посылки. В тот же день с ним связался менеджер по работе с претензионными ситуациями. Мы начали поиск отправления, но на это требуется около семи дней, - рассказывают в пресс-службе СДЭК.

Операторам предстоит поднять видеозаписи на всех транзитных пунктах.

- Мы последовательно проверяем отправки на всех складах, через которые проходила посылка. Как правило, отправление обнаруживается на этом этапе, - уточняют в компании.

Если эти меры не дадут результата, то к процессу подключат руководителей складов и директоров подразделений, а СДЭК официально подтвердит утерю.

После этого начнется процесс согласования суммы компенсации. Правда, обладателю дорогого швейцарского аксессуара не стоит рассчитывать, что ему возместят полную стоимость часов.

- Часы не были застрахованы. Мы вернем полную стоимость доставки и выплатим 3 000 рублей — это максимальная компенсация за груз без страховки, - подчеркнули в пресс-службе СДЭК.

Правда, в компании настроены оптимистично. В СДЭК уверяют, что 96% затерявшихся посылок находятся в течение недели и доставляются адресатам в целости и сохранности.

Кстати, здесь рассказали, что уже с начала 2021 года введут обязательное страхование посылок.

- Небольшая сумма будет автоматически прибавляться к стоимости доставки. Тогда в случае утери мы сможем выплачивать компенсации, соответствующие вложениям, - уточнили в СДЭК.