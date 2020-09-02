«Зависли по пути в Москву»: у бизнесмена из Екатеринбурга пропали элитные часы стоимостью 1,2 миллиона

Теперь пропажей дорого хронометра занимается полиция. Фото: Алексей Булатов "КП", Tag heuer

Бизнесмен из Екатеринбурга сдал дорогущие часы для проведения сервисного обслуживания, а в итоге лишился элитного аксессуара. Часы потерялись во время экспресс-доставки. В итоге отправители были вынуждены обратиться в полицию.

- Со слов заявителя, это были часы марки Tag heuer стоимостью в один миллион рублей. Пока не ясно, где именно пропали эти часы - в Екатеринбурге или где-то в пути следования, - рассказывает «КП»-Екатеринбург источник в в правоохранительных органах.

«Комсомолке» удалось разыскать того, кто написал заявление. Оказалось, это Вадим Забродин - представитель марки Tag heuer в Екатеринбурге. А дорогие часы принадлежали его клиенту.

- Часы Tag heuer Tourbillon были куплены в декабре 2019 года. Мы отправили их на сервисное обслуживание в Москву. Сдали в офис СДЭК на Предельной,57, - объясняет «КП»-Екатеринбург Вадим Забродин. – Спустя некоторое время я стал интересоваться, где находится груз, но в личном кабинете информация «зависла». Сообщалось лишь, что они находятся где-то в транзитном городе. Попросил предоставить видео, как посылка передвигается, но в этом отказали, поэтому я написал заявление в полицию.

Так выглядят часы Tag heuer Tourbillon. Пропавший экземпляр был с таким же ремешком. Фото: Tag heuer

Представитель Tag heuer не исключает, что дело кончится судом.

- Согласно законодательству, независимо от того, застрахованы часы или нет, если они не найдутся, их стоимость должна будет возместить компания СДЭК. Поскольку за груз отвечают они. Придется возвращать их стоимость через суд – согласно кассовым документам, - уточняет Вадим.

Он добавил, что часы оригинальные. Год назад его клиент покупал их за один миллион рублей, а сейчас такой хронометр в России стоит уже 1 222 000 рублей.

«КП» обратилась за комментарием в пресс-службу экспресс-доставки СДЭК. К моменту публикации ответ от них не поступил.