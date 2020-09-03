«Он втерся к ней в доверие и уговорил прийти в отель»: подробности секс-скандала с «Мистером Вселенная» и жительницей Екатеринбурга

Фото: Instagram

В Екатеринбурге разразился секс-скандал между уральской фитнес-моделью и трехкратным обладателем «Мистер Вселенная» Эдуардом Кривенко. Его жертвой стала Екатерина Рыкова. По словам женщины, Кривенко пытался ее изнасиловать в номере отеля Novotel, чтобы отбиться от настырного кавалера, ей пришлось вызванивать своего мужа.

Скандал случился вечером 1 сентября. К службе безопасности отеля обратилась женщина и попросила вызвать полицию, утверждала о домогательствах одного из постояльцев. Ей была екатеринбурженка Екатерина Рыкова. Когда на место приехала Росгвардия, на месте уже был муж пострадавшей Вадим Рыков. Ему она успела сбросить сообщение в мессенджере.

- Катя стала жертвой мошенника, который втерся к ней в доверие и уговорил прийти к нему в отель. А там он попытался ее изнасиловать, удерживал в номере, нанес телесные повреждения, а также не хотел ее выпускать из номера, - подтверждает муж пострадавшей Вадим Рыков.

За страничкой Екатерины следят больше 30 тысяч подписчиков. Фото: Instagram

По словам супруга Вадима Рыкова, Екатерина и Эдуард Кривенко познакомились в интернете три месяца назад. «Мистер Вселенная» написал пострадавшей в Instagram в личные сообщения. Екатерина сама титулованная модель, чемпионка России в «Фитнесс-бикини», а за ее жизнью и тренировками следят больше тридцати тысяч подписчиков. Сначала Кривенко общался с Рыковой на тему спорта, а затем кавалер стал настойчиво предлагать интим. Ради уральской фитнес-модели самый красивый мужчина на планете прилетел в Екатеринбург, чтобы выяснить с ней отношения. Но в номере отеля между любовниками произошла потасовка.

- Он осыпал ее комплиментами, признавался в любви. Катя говорила ему, что у нее есть муж, но Кривенко это не останавливало. Предлагал быть любовниками. В итоге он как бы загипнотизировал ее, убедил, - продолжает Вадим Рыков. – Понимаете, сейчас не стоит вопрос ревности или сведение с ним счетов. Я хочу, чтобы такой человек понес справедливое наказание.

Сейчас Екатерина Рыкова дает показания у следователей, а ее муж проходит свидетелем по делу. В СКР по Свердловской области отказались комментировать эту ситуацию.