Приставал в отеле: екатеринбурженка обвинила в домогательствах «Мистера Вселенная»

Сейчас Екатерина Рыкова дает показания следователям СКР. Фото: Instagram

В Екатеринбурге в отеле Novotel задержали трехкратного обладателя титула «Мистер Вселенная» Эдуарда Кривенко. По данным источника издания Znak.com модель и мастер спорта пытался изнасиловать местную жительницу. О домогательствах заявила пострадавшая девушка по имени Екатерина. Она то и попросила службу безопасности гостиницы вызвать полицию, на место приехала Росгвардия.

Позже на место происшествия приехал и муж Екатерины, им оказался известный в Екатеринбурге DJ Papakley. Пострадавшая успела написать супругу сообщение с просьбой о помощи. В тот же день Эдуарда Кривенко доставили в отделение полиции для дачи пояснений.

В пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу ситуацию не комментируют. В Следственном комитете региона также оказались подтверждать или опровергать задержание «Мистера Вселенной».

Отметим, Эдуард Кривенко 36-летний актер, модель и участник конкурсов красоты. Родом из Ростова-на-Дону. Первое звание самого красивого мужчины планеты он получил в 2012 году и потом подтверждал его еще два раза. Частный гость телешоу на федеральных каналах.