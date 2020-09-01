И списать не у кого: в уральской глубинке милая девочка стала единственной первоклассницей

В деревне Усть-Утка живет около 130 человек. Фото: предоставлено родителями девочки

Начало учебного года для первоклашек это всегда знакомства с одноклассниками, выбор соседа по парте и игры на продленке. Но есть и те, для кого школа становится частным образовательным центром, так как больше никого в классе нет.

Вот и шестилетняя Вика Селезнева из старинной деревни Усть-Утка Свердловской области стала единственной первоклассницей. Но отсутствие других учеников нисколько не пугает родителей девочки. Напротив, теперь их дочери будет уделено особое внимание.

Маленькую Вику в школу провожали всей семьей: мама, папа, бабушки и прабабушка и даже младший братик. Фото: предоставлено родителями девочки

- У нас в школе всего-то 15 учеников, все друг друга знают, - рассказывает мама первоклашки Иляна Селезнева. – Когда в классе один ученик учителю гораздо проще все донести. Думаю, с успеваемостью проблем точно не возникнет. Я очень рада, что ей будет уделяться много внимания.

Сама девочка тоже не унывает, и отправилась в школу в приподнятом настроении. Несмотря на то, что торжественных линеек в этом году нет, Вику собрали как полагается. Форма, белые банты и цветы для классного руководителя. К слову, Виктория стала единственным ребенком на Среднем Урале, который пошел в школу в «одиночку».

- Наша учительница Вера Васильевна будет учить Вику четыре года. Но кто знает, может кто-то переедет, и еще дети появятся в классе, - добавила мама девочки.

Скорее всего, Вика Селезнева будет единственной ученицей своего класса на протяжении 4 лет. Фото: предоставлено родителями девочки

Отметим, что в Екатеринбурге открылась «золотая» школа, которую отреставрировали на средства бизнесмена Андрея Симановского.

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