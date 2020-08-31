«Пощекотал нервы»: На Урале каскадер травмировался во время прыжка через горящее кольцо

Фото: группа "ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" в соцсети "Вконтакте"

В Свердловской области каскадер едва не пострадал во время выполнения трюка. Это случилось накануне в городе Каменске-Уральском, на стадионе «Синара» в выходные проводили экстремальное шоу «Битва машин». Во время выступления актер пытался прыгнуть через горящее кольцо с крыши машины, но сделать это не получилось – каскадер задел конструкцию, а потом упал на землю. Происшествие всполошило зрителей.

- Скорая выехала незамедлительно. С Дмитрием младшим все в порядке, скорая уехала обратно. Шоу продолжилось. Команда мужественно продолжила выступление, - написали очевидцы в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «Вконтакте».

После падения участник шоу смог самостоятельно подняться на ноги. Неудачный трюк случился на выступлении команды каскадеров из Тольятти. На крыше в этот момент был Дмитрий Горецкий. Нам удалось связаться с его отцом полным тезкой и узнать о состоянии трюкача.

- Это наши рабочие моменты, такое может случиться. Будем считать, что это была провокация и элемент шоу, чтобы пощекотать нервы зрителям, - объясняет по телефону «Комсомольской правде» Дмитрий Горецкий, старший. – С сыном все в порядке, на месте ему сразу оказали всю необходимую помощь и благодаря защите он не пострадал.

По словам Дмитрий Горецкого, который является руководителем этого шоу, сейчас актеры шоу уже у себя на родине в Тольятти.