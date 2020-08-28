Без перегородок и очередей: банк «Открытие» обновил офис в центре Екатеринбурга, чтобы быть ближе к клиенту

Обновлённый офис на «Свердлова».

Банк «Открытие» представил свой новый модернизированный офис в центре Екатеринбурга. Сейчас отделение на улице Свердлова,11а не узнать: уже с порога блестит новая вывеска, а внутри радует глаз современный дизайн в европейском стиле. Хотя еще полгода назад тут все было по-другому.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОФИС

Офис на Свердлова работает уже десять лет, за это время дизайн интерьера устарел и, самое главное, в банке поменялся подход к клиенту. Руководство «Открытия» приняло смелое решение – закрыть отделение на пять месяцев и провести реконструкцию помещения, чтобы людям было комфортно.

- Ранее отделение работало в другом формате. Но за последние два года у нас изменилась концепция, - рассказывает управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова. - Теперь все по-новому: много света, много зелени, можно общаться с сотрудниками за круглыми столами, нет перегородок между клиентом и сотрудником. Мы хотели сделать универсальный флагманский офис, и у нас это получилось.

Управляющая банком «Открытие» в Свердловской области Наталья Алемасова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади почти 300 квадратных метров разделили зоны для обслуживания физических и юридических лиц, уютно обустроили зону ожидания, кассовый узел, а также установили банкоматы. Кстати, воспользоваться ими можно круглосуточно. В отделении появились специальные кабинеты для обслуживания премиальных клиентов, оснащенные кассовым окном. Клиенту для сохранения приватности операций не требуется покидать переговорную комнату.

- В нашем отделении банка обслуживается больше 7 тысяч клиентов. И это не только жители Железнодорожного района, но и всего города, - говорит Мария Сахарова, директор операционного офиса банка «Открытие» на Свердлова. – Основная масса офисов, которые находятся в Екатеринбурге, универсальны в них клиент может получить полный спектр услуг. Отличие нашего офиса – в базировании центра малого и среднего бизнеса, специализирующийся на предоставлении широкого спектра услуг клиентам малого и среднего бизнеса Нам важно, чтобы всем клиентам было комфортно и удобно у нас находиться. Пандемия показала, что ничто не сможет заменить живое человеческое общение.

После реконструкции в банке увеличилось число сотрудников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БУДЕТ МЕНЬШЕ ОЧЕРЕДЕЙ

Помимо обновленного интерьера, в офисе на Свердлова решили вопрос с очередями. Во-первых, увеличили штат сотрудников, которые напрямую работают с клиентами. Недавно также появилась услуга предварительной записи, которая здорово сэкономит время клиента. Нужно всего лишь зайти на сайт банка и выбрать удобное время. Но и те, кто предпочитает просто заглянуть в банк по пути не обойдут вниманием, в офисе есть электронная «живая» очередь.Сейчас банк «Открытие» активно занимается обновлением сети в Свердловской области. В прошлом году реконструировали офисы в Асбесте, Первоуральске. Всего в регионе работает 21 отделение банка.

- У нас в планах в конце сентября открыть офис на улице Белинского. К концу года запланирован переезд центрального филиала с улицы Толмачева на улицу Карла Маркса, - поделилась Наталья Алемасова.

Отметим, офис на «Свердлова» работает шесть дней в неделю. С 9 утра до 20:00 без перерыва, в субботу с 10:00 до 16:00. Зона «24» с банкоматами работает круглосуточно.