Променяла маникюр на полигон: девичий взгляд на военно-технический форум «Армия-2020» в Екатеринбурге

Проверяем, сколько места в танке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто сказал, что в армии девчонкам не место, а военное дело – чисто мужская тема? Танки, пистолеты, стрельба - интересно же. В Екатеринбурге 27 августа открылась Международный военно-технический форум «Армия-2020» и корреспондент «Комсомолки» решила оценить выставку своим девичьем взглядом. Рассказываем, чем там можно заняться, даже, если вы ничего не понимаете в военном деле.

ТАНК НЕ ПО РАЗМЕРУ

Обычно на такие форумы ездит наш штатный фотограф один, без девичьей компании. Но в этом году редактор сказал - надо. Ну, надо, так надо. Пришлось отменить маникюр, накрасить губы красной помадой, стряхнуть пыль со своей розовой пачки, иначе, что еще нужно надевать на подобные мероприятия, и отправиться на задание. Сама выставка развернулась на полигоне «Свердловский».

Мы с фотографом добрались на место за тридцать минут от центра. Здесь вас приветливо встречают молодые солдаты, координируют, как проехать на парковку. Специально к форуму военные расчистили территорию от грязи, чтобы машины не застревали. Дело сделано, мы на месте. Только на входе попросили надеть маску, безопасность все-таки.

150 единиц различной техники представлено на форуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом начале пути нас встречают палаточные госпитали. Такие военные разворачивают на местах боевых действий. Буквально за несколько часов солдаты могут построить в поле такой медпункт. Но с палатками все понятно.

Идем дальше, а тут перед нами мечта всех дворовых мальчишек – танки. Да еще и внутрь разрешают залезть. Ну я и полезла, да не абы куда, а в легендарный Т-34, созданный на Урале.

- Что- то тут тесновато, - говорю я солдату, который стоял рядом с громадиной.

А вот внутри таких громадин тесновато. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внутри, словно в коробке из-под холодильника. Чтобы забраться в отсек поближе к дулу, пришлось идти по корпусу танка. Вот почему, в танковые войска берут не самых высоких ребят.

- Ой, машинка, - бегу я к следующему объекту.

Это уже бронетранспортер или БТР – 82А. Вес 13 с лишним тонн, такая техника преодолеть крутые подъемы, глубокие рвы и даже может плавать. А внутри места гораздо больше, чем в танке. Сидеть тут одно удовольствие. Правда, водить громадину, скорее всего, неудобно, особенно в туфлях на шпильках.

Чтобы водить танк, нужно иметь небольшой рост. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь наше внимание привлек экспонат, который издалека похож на батут в виде большой грузовой машины. Оказывается, это ложно-зенитный ракетный комплекс С 300 МП.

- Его используют, чтобы сбить с толку врага. С виду он похож на настоящий, а также по тепловым приборам у противника, он отображается, как настоящий, - объясняет мне солдат, который охраняет экспонат.

Помимо танков и других боевых машин, тут можно подержать в руках настоящее оружие и примерить форму военной полиции. Кстати, весит она около 15 килограммов. Но сами военные говорят, что это еще легкая амуниция.

Оружие настоящее, но не заряженное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество вооружений, военной и специальной техники, задействованной для показа, по сравнению с прошлым годом, увеличилось аж на 30 процентов. Увидеть можно более 150 единиц новой и модернизированной техники. В честь Года памяти и славы ЦВО совместно с музеем УГМК выставили 15 машин, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны. Наряду с легендарным советским танком Т-34 представлены легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании. В число экспонатов вошли также советские легкие артиллерийские установки СУ-5-2, СУ-76М, реактивные системы залпового огня БМ-8-24 и БМ-8-48, бронеавтомобиль БА-10М, американский внедорожник «Виллис МВ».

Я тоже померила форму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня в Екатеринбурге мы открываем шестой военно-технический форум «Армия-2020». Он играет важную роль в сближении гражданского общества и Вооруженных Сил, повышении авторитета Армии, воспитании у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну. В этот знаменательный для России Год памяти и славы мы впервые развернули кластер исторической советской и союзнической техники, участвовавшей в Великой Отечественной войны,- сказал на открытии командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

На выставке можно примерить на себя военную форму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОНЮХАЛИ ПОРОХА

Но на некоторую технику здесь можно посмотреть в динамике. В первый день открытия нам показали, как она ведет себя в бою, правда, в учебном.

На специальном поле развернулась настоящая войнушка: налетели вертолеты, это были так называемые «сушки» - Су-34, самолеты разведчиков, солдаты стреляли по условному врагу, танки палили из пушек. В воздухе стоял едкий запах пороха. Теперь мы тоже прошли боевое крещение, так сказать.

Гостям показали боевые действия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, для людей, кто пришел на выставку с детьми, тоже есть куда сходить. На площадке недалеко от главной сцены есть большая детская игровая зона, с лазертагом, страйкболом, оборудован скалодром, поставлены батуты для детей и подростков.

Напомним, выставка будет работать с 27 августа по 29 августа. Вход бесплатный.

Подробный фоторепортаж с открытия выставки можно посмотреть по ссылке.