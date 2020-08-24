В Свердловской области эвакуировали электростанции и котельные: на подачу горячей воды это не повлияло

Фото: Группа ВКонтакте Инцидент Первоуральск

В Свердловской области эвакуировали тепловые электростанции и котельные компании «Т-Плюс». Выводить работников из зданий пришлось из-за сообщения о минировании энергообъектов, которое пришло на электронную почту организации. Письмо было анонимным.

- Мы оперативно связались с органами МВД и МЧС. Они начали проверку. Мы параллельно на всякий случай эвакуировали персонал станций, - рассказали в пресс-службе «Т-Плюс».

В компании отметили, что, несмотря на внештатную ситуацию, горячая вода в дома уральцев подавалась в обычном режиме, так как на оперативный персонал оставался на работе. Эвакуировали Первоуральскую ТЭЦ, Свердловскую, Ново-Свердловскую, Академическую, Нижнетуринскую и ТЭЦ ТМЗ. Также под эвакуацию попали несколько крупных котельных.

Как рассказали очевидцы, в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск», сотрудники ГИБДД перекрывали дорогу возле ТЭЦ. Пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию позднее - после проверочных мероприятий, которые сейчас проводят представители МВД и ФСБ.