Мама дала порулить: на Урале подростка без прав поймали за вождением «Нивы»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим днем, 13 августа, на 9-м километре свердловской трассы «Ольховка – Двуреченск» дежуривший наряд ДПС заметил подозрительную «Ниву». Полицейские последовали за ней и с помощью рупора потребовали остановиться. Машина послушно припарковалась на обочине.

Оказалось, что за рулем сидел 17-летний подросток, у которого не было прав. К тому же, рядом с ним сидела его мама, которая дала сыну немного порулить.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Мама пояснила, что дала проехаться сыну на автомобиле буквально несколько метров, так как на данном участке автодороги небольшой поток машин, - рассказали «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Женщина рассказала, что это уже не первая поездка ребенка на машине – он уже катался во дворе дома с разрешения родителей, где и учился ездить. «Нива» принадлежит отцу ребенка, ее, в итоге, эвакуатором отбуксировали на спецстоянку.

Теперь маме подростка грозит штраф в 30 тысяч за передачу управления машиной сыну, у которого не было прав. На юного водителя тоже составили материал – за управление без прав. За это ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, который придется, опять же, платить родителям. Информацию о произошедшем полицейские передали в ПДН, инспекторы которой проведут проверку. Родителей могут привлечь за недобросовестное исполнение родительских обязанностей.

Госавтоинспекция просит взрослых не давать детям управлять автомобилем, если у тех нет водительского удостоверения.