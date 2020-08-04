«Увезли в лес и заставили пить алкоголь»: уралец испугался гнева жены и придумал историю с собственным похищением

В Нижнем Тагиле оперативники уголовного розыска пытались выйти на след дерзких похитителей. Поводом к этому стало заявление от 32-летнего тагильчанина, жителя микрорайона Красный Камень. Он рассказал, что стал жертвой преступников днем на проспекте Ленина – в самом центре Нижнего Тагила.

- Злоумышленники насильно усадили потерпевшего в машину и под угрозой применения огнестрельного оружия увезли в сторону поселка Черноисточинск, где стали требовать деньги, - рассказывают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». - В лесополосе похитители силой заставили мужчину выпить крепкий алкоголь, отобрали имеющиеся у него денежные средства, и отвезли в район Красного Камня, где отпустили.

Общая сумма ущерба от действий похитителей составила около 20 тысяч рублей.

После заявления тагильчанина оперативникам пришлось проделать тщательную работу, чтобы выйти на след дерзких преступников. Но в процессе расследования выяснилось, что всю эту красочную историю «потерпевший» попросту выдумал.

- Уличенный во лжи мужчина, давая объяснения полицейским, признался, что прогулял все свои сбережения и побоялся сообщить об этом супруге, поэтому придумал историю о вымогательстве, - рассказали в полиции Нижнего Тагила.

Но обеспокоенная супруга настояла на том, чтобы ее муж срочно обратился с заявлением в полицию. Ведь подобные бандиты должны сидеть в тюрьме.

Тагильчанин понимал, что если пойдет к силовикам, то сделает ложное заявление о якобы совершенном против него преступлении. Но страх перед гневом жены оказался сильнее.

В итоге полицейские завели на фантазера уголовное дело.

- В отношении ранее не судимого работающего тагильчанина следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК Российской Федерации (Заведомо ложный донос), - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

По этой статье «жертве» несуществующих вымогателей грозит до трех лет колонии. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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