24 Июль 2020 2020-07-24T20:24:41+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники полиции искали девушку, которую похитили ради розыгрыша. О похищении в правоохранительные органы сегодня днем сообщили очевидцы. Екатеринбурцы забили тревогу, когда на улице Родонитовая на глазах у прохожих трое молодых людей в медицинских масках надели на голову девушке черный пакет, насильно поместили в багажник автомобиля, и уехали в неизвестном направлении.

Силовики быстро разобрались, что похищение было кем-то разыгранной сценкой. Сразу после этого сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль на котором «похитили» девушку и самих участников розыгрыша. Оказалось, что друзья решили таким образом преподнести своей 19-летней знакомой по имени Полина «сюрприз» в честь дня рождения.

По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, сыщики проделали достаточно большой объём работы, чтобы установить очевидцев и свидетелей, найти и проанализировать съёмки с видеокамер, отработать лиц, склонных к такого рода противоправным действиям. И это в то время, когда необходимо было заниматься раскрытием реально совершённых преступлений, выезжать на вызовы граждан и оказывать им необходимую помощь.

- Случайные очевидцы, возможно, подумали, не вернулись ли 90-е? А кто-то подумал, не снимается ли во дворе их дома какой-нибудь блокбастер. В реальности всё оказалось гораздо проще и банальнее, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. - Когда в полицию поступил тревожный сигнал, разумеется, тогда ещё никто не знал, что это розыгрыш. Личный состав уголовного розыска территориального ОВД, городского УМВД, ОБОП УУР главка были подняты по тревоге. Кроме того, на розыск скрывшейся иномарки были ориентированы все без исключения наряды ППС и ДПС областного центра.

Как рассказал Валерий Горелых, ребята направлялись в кафе, когда их задержали сотрудники полиции. Молодые люди сильно удивились, что их так быстро нашли. Всех собравшихся отмечать день рождения доставили в дежурную часть.

- Как говорится, хорошо всё то, что хорошо кончается. Не рекомендую другим любителям сюрпризов повторять опыт задержанных. Всё это чревато серьезными последствиями, - отметил Валерий Горелых.

В следственном комитете также обратились к организаторам и участникам подобных розыгрышей, отметив, что в процессе подобных инсценировок может возникнуть реальная опасность как для самих участников, так и для окружающих .

ИСТОЧНИК KP.RU