Обещала любовь и пугала демонами: екатеринбурженка взяла кредиты, чтобы заплатить мошеннице 440 тысяч за «магию»

В Екатеринбурге полиция ищет пострадавших от «магии» лже-гадалки. Силовики считают, что 21-летняя девушка похищала у доверчивых уральцев деньги и драгоценности под предлогом снятия порчи.

Девушку задержали 2 августа сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5. Гадалкой оказалась 21-летняя жительница Костромы. До этого она уже была дважды судима за кражи. Правда, в обоих случаях ей удавалось отделаться штрафом.

Поводом к задержанию «прорицательницы» стало обращение в полицию от 25-летней екатеринбурженки.

Потерпевшая рассказала, что 17 июля гуляла по улице Вайнера. К ней подошла незнакомая девушка и спросила, где находится ближайший банкомат. В ходе разговора «целительница» представилась «Русалиной» и сказала, что уже через 12 дней девушка встретит близкого человека. За это предсказание гадалка попросила пять тысяч рублей. Но у девушки этих денег не было. Тогда гадалка потребовала вместо банкнот какое-нибудь украшение.

В итоге девушка отдала «прорицательнице» свою золотую цепочку с кулоном. После этого гадалка отпустили жертву, взяв у нее номер телефона.

Полицейские просят обращаться к ним всех, кто тоже пострадал от действий гадалки. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Уже на следующий день «Русалина» связалась с жертвой и заявила, что на украшениях наложено проклятие, которое она может снять. Гадалка также сказала девушке собрать все золотые изделия, которые у нее есть дома, и принести ей. Свои «магические» услуги «Русалина» оценила в 220 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Гадалка оказалась настолько убедительна, что девушка оформила на себя кредит и перевела «Русалине» требуемую сумму.

- Этого гадалке оказалось мало, и на следующий день она потребовала еще 200 тысяч на «откуп от демонов», - уточнили в полиции.

На этот раз девушка пошла в другой банк и снова взяла кредит, чтобы вновь перевести деньги гадалке. Поняв, что жертва на крючке, «Русалина» снова и снова требовала крупные суммы. Правда, девушка смогла себе позволить лишь несколько небольших переводов - на сумму от полутора до 12 тысяч рублей, уточнили в полиции.

Сейчас «Русалина» находится под стражей. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Всего жертва «магии» передала гадалке денег и ювелирных изделий на 440 тысяч рублей.

2 августа о сложившейся ситуации узнал отец доверчивой девушки. Он объяснил дочери, что она стала жертвой мошенницы, и убедил ее обратиться в полицию.

- Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенной работы была установлена личность предполагаемой преступницы. Вскоре она была задержана. Оказалось. что имя «Русалина» вымышленное, - уточнили в полиции.

Силовики установили, что подозреваемая приехала в Екатеринбург 9 июля - якобы с целью устроиться на работу. В столице Урала гадалка жила на съемной квартире на улице Волгоградской.

Против «прорицательницы» завели уголовное дело о мошенничестве в значительном размере. Теперь ей «светит» до пяти лет лишения свободы. Сейчас гадалка находится под стражей.

Полицейские считают, что подозреваемая причастна к другим подобным преступлениям на территории Екатеринбурга. Силовики просят всех, кто пострадал от действий этой гадалки звонить по телефонам: 8 (343) 356-42-05, 294-14-94 или 02.