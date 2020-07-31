2020-07-31T15:12:06+03:00
Фотоконкурсы

«Каждому нужен дом»: ваши лайки помогают бездомным животным найти себе хозяев

Вместе с детьми сотрудников «КП-Екатеринбург» мы сделали фотосессию для кошек и собак - подопечных фонда «Зоозащита» и запустили новый фотоконкурс
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Луну выловили на улице. Когда-то у нее были хозяева — Луна знает базовые командыЛуну выловили на улице. Когда-то у нее были хозяева — Луна знает базовые командыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Грустно видеть преданные глаза питомцев и знать, что у них нет своего дома. В наших с вами силах, дорогие читатели, это исправить. Вместе мы можем сделать доброе дело - найти кошкам и собакам новых хозяев.

Как участвовать?

Все просто - ставьте лайки и делитесь фотографиями понравившихся питомцев на своих страницах в соцсетях.

Сколько продлится голосование?

С 31 июля по 14 августа 2020 года.

Фотоконкурс проводится совместно с партнерами — брендом BABA YAGA и группой компаний «Зоотрейд». Команда бренда BABA YAGA рассказала, что хочет поддержать животных в приютах и помочь найти им настоящий дом. Кроме того, одну из своих задач бренд BY видит в том, чтобы молодое поколение с детства выбирало правильные ориентиры.

Команда бренда BABA YAGA рассказала, что хочет поддержать животных в приютах и помочь найти им настоящий дом

Команда бренда BABA YAGA рассказала, что хочет поддержать животных в приютах и помочь найти им настоящий дом

- Наша мечта — чтобы дети с раннего возраста соприкасались с животными и понимали, как это важно — дарить любовь и поддержку тем, кому ее не хватает, — рассказывают в компании.

А если вы не можете взять домой собаку или кошку из приюта, но хотите помочь подопечным фонда «Зоозащита», можно выбрать для них необходимые товары в гипермаркете «Зоотрейд» на Маневровой, 9.

Если вы не можете взять домой собаку или кошку из приюта, но хотите им помочь, можно подарить животным необходимые товары из гипермаркета “Зоотрейд” на Маневровой, 9

Если вы не можете взять домой собаку или кошку из приюта, но хотите им помочь, можно подарить животным необходимые товары из гипермаркета “Зоотрейд” на Маневровой, 9

Здесь на площади в 2500 квадратных метров в постоянном наличии более 15 000 наименований товаров для животных.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ

Любой, даже самый привередливый покупатель найдет здесь то, что нужно именно ему, а консультанты помогут выбрать товар под индивидуальные потребности. В помещении гипермаркета находится грумминг-салон, большая ветеринарная аптека и ветеринарная клиника «МастерВет» с расширенным комплексом услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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