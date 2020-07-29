«Проснулся в больнице, а ноги нет»: экс-журналист «Комсомолки» уже 8 месяцев не может добиться, чтобы его признали инвалидом

Александру Беляеву 63. Из них 10 лет он проработал в «Комсомолке» журналистом. Сегодня Саша впервые за несколько дней смог выйти на улицу. Самостоятельно покинуть свою квартиру он не может. В ноябре прошлого года ему ампутировали правую ногу, и сейчас он передвигается на инвалидной коляске… Впрочем, наш разговор начался не с вопросов о доступности городской среды для инвалидов-колясочников, а с того, что Александр Беляев живет с одной ногой уже восемь месяцев, но юридически у него по-прежнему будто бы две ноги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792835" frameborder="0"></iframe> Тест-драйв недоступной «доступной среды» в Екатеринбурге.Вместе с бывшим журналистом «Комсомолки» Александром Беляевым смотрим, легко ли передвигаться по Екатеринбургу человеку в инвалидном кресле.Алексей БУЛАТОВ

«СИДЕЛКУ НАНИМАЙТЕ»

Когда-то Александр Беляев работал в екатеринбургском филиале «Комсомольской правды». Он был корреспондентом и заместителем редактора. В журналистском сообществе Свердловской области с ним знаком, наверное, каждый, кто застал времена, когда кадры с места происшествия еще нельзя было сделать на смартфон и передать по Интернету. Александр и сейчас, выйдя на пенсию, продолжает сотрудничать со СМИ – пишет колонку для городского портала E1.RU. А о том, как остался без ноги, он рассказывает с едким профессиональным юмором.

Александр Беляев: «А вообще жизнь инвалида «весела». Боевики смотрю, в интернете общаюсь…»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда я относился к семейству двуногих, я и не замечал, конечно, всех этих неровностей на наших тротуарах, - говорит Александр, закуривая сигарету. - Но случился у меня атеросклероз – плохое кровообращение в ногах. Ткани начали отмирать, а я вслед за ними (смеется). В больницу обратился, полежал там месяц, но отеки на ногах только увеличились. Кеды без пяток еле надевал. Ну, мне врачи сказали: «Вы же понимаете, что мы больше держать вас не можем?». Я ответил, что понимаю. Медицина у нас бесплатная, поэтому держать меня дольше нельзя.

Мы сидим у Александра в его однокомнатной квартире. Рядом с ним ноутбук и кофе-машина – готовое рабочее место журналиста, пишущего из дома. Я сижу напротив в кресле у окна.

- Прошло после больницы два месяца и как-то сижу я в этом кресле, где ты сейчас сидишь, и уже встать не могу, - продолжает Александр. - Дочь приезжает, продукты привозит. Пытаюсь однажды встать и как брякнусь на пол. А подняться уже не могу. Пролежал так где-то сутки. Телефон ведь в сторону отлетел, добраться до него уже не могу. Ну потом все равно дополз кое-как, позвонил родным, приехали, «скорую» вызвали. Отвезли меня в ту же самую больницу, только не в терапевтическое отделение, а в хирургическое. Два врача меня осмотрели. Один вот так потряс одну ногу, потом вторую, говорит: «Там и тут холодец. Ампутировать надо обе».

Теперь свои материалы Александр пишет из дома. Он рассказывает о том, легко ли в Екатеринбурге жить человеку в инвалидном кресле.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посовещавшись, врачи решили ограничиться только одной ногой, а вторую все-таки долечить. Уже следующим утром Александр Беляев проснулся в палате отделения гнойной хирургии без правой ноги.

- За те три-четыре недели, что я там был, трое моих соседей померли, - рассказывает Александр. - Но не от лечения, как я понимаю, а от отсутствия ухода. Медсестер просишь утку вынести, белье поменять, а они говорят, что это не их обязанность и вообще сиделку нанимайте. Хорошо, у нас в палате был добросердечный бомж Коля, он нам помогал с этими утками. Ему отмороженные пальцы на ногах ампутировали. Душевный мужик такой, набожный. На Химмаше на паперти милостыню просит. За каждого умершего в нашей палате молился. Это надо было видеть.

Подъезды жилых домов в Екатеринбурге также не приспособлены для движения на инвалидном кресле.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МЕДИЦИНСКАЯ БЮРОКРАТИЯ»

После того, как Александра выписали из больницы, настала пора получить статус инвалида. Однако с этим внезапно возникли трудности. Ограниченному в передвижениях человеку пришлось ездить по разным больницам.

- В декабре прошлого года меня выписали. Потом, не сразу, а недели через две после выписки, пришла участковый врач, меня посмотрела, сказала, что вызовет хирурга, так как надо пройти несколько врачей для медико-санитарной экспертизы, - вспоминает Александр. - Короче, новогодние праздники прошли, никто не пришел и меня дочь с сиделкой вдвоем повезли к хирургу. Тот направил к сосудистому хирургу в 40-ю больницу. А тот отправил меня в 24-ю. Это вообще у черта на куличках у ЕКАДа.

По словам Александра, в каждом случае его семье приходилось самостоятельно искать способ, как привезти его в больницу к врачам. И если бы не помощь родных, обойти специалистов Александру было бы гораздо сложнее.

Многие магазины оборудованы пандусами, но часто к ним невозможно подобраться из-за бордюрных камней.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Привезли меня в 24-ю больницу, засунули в эту «бочку», в томограф. Я пролежал там минут 20, а потом меня вытаскивают за руки и за ногу и говорят: «Хирург неправильно направление оформил, езжай домой, оформляй заново направление, - смеется Александр. - Короче, поехали, дочь опять записала к хирургу. Между каждой процедурой, что я рассказываю, проходит от трех недель до месяца. Это все тянется. Весной меня, наконец, отправляют в ГКБ №1. И, конечно, за день до того, как надо ехать, там у 91 человека коронавирус обнаруживают. Дочери сказали: сидите, ждите, вам позвонят. Никто не позвонил. На томограф меня все отправляли, чтобы проходимость сосудов посмотреть. Но вообще, зачем нужна эта процедура для получения статуса инвалида, не понимаю. Медицинская бюрократия. Пустили меня по кругу обследования вместо того, чтобы просто оформить документы для прохождения экспертизы.

В других магазинах пандусы оказываются слишком узкими, чтобы колеса инвалидного кресла могли по ним ехать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 апреля постановлением Правительства РФ утвержден Временный порядок признания человека инвалидом. Процедуру сильно упростили из-за пандемии коронавируса. Теперь инвалиду не обязательно приходить на медико-санитарную экспертизу, чтобы получить этот статус. Его присваивают заочно на основании документов, которые выдает больница, лечившая пациента. Ситуация, в которой оказался Александр Беляев, вызвала недоумение у сотрудников главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области.

- Направление заполняет лечебное учреждение, потом оно приходит к нам в учреждение и мы устанавливаем группу инвалидности заочно по документам, - объясняет процедуру Ирина Парпура, и.о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе. - Оформление происходит быстро в течение 1-2 дней. Я дозвонилась до заместителя по клинико-экспертной работе в городской больнице №3, куда данный человек относится. Они сказали, что в ближайшее время направление на МСЭ ему сделают.

Даже такой невысокий бордюрный камень в одиночку преодолеть на инвалидном кресле сложно - оно легко может опрокинуться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЖИЗНЬ ИНВАЛИДА «ВЕСЕЛА»

С Александром Беляевым движемся вдоль тротуара. На ровных участках, он крутит колеса инвалидного кресла сам, но, когда нужно преодолеть бордюры, мы подстраховываем его сзади, чтобы кресло не опрокинулось. В дороге Александр отмечает, что с детства ужасно не любит никаких проявлений жалости к себе и что ему еще повезло. Вторая нога, пусть и слаба, но работает. Единственное, что напрягает – счета за коммуналку, которые приходят.

- Летом без отопления плачу 2,5 тысячи. С отоплением – около четырех. Плюс на лекарства уходит около пяти тысяч в месяц, они дорогие. При пенсии в 15 тысяч это весьма накладно, - вздыхает он. - Будь у меня статус инвалида, я бы на 50% меньше за них платил. За прошедшие полгода десятки тысяч рублей сэкономил бы, получается. Кресло за свой счет покупал – 10 тысяч ушло. А вообще-то инвалидам положены средства реабилитации. Выдают и катайся. Ну и пособие по инвалидности. Там не густо, но лекарства покрывало бы. Я еще ладно в 60 лет успел выскочить на пенсию, а если бы на год позже, то в 63 года считался бы работоспособным. И жил бы без пенсии по старости, без ноги и без пособия по инвалидности. А вообще жизнь инвалида «весела». Боевики смотрю, в интернете общаюсь…

Единственный пандус, по которому Александр смог подняться сам, оказался опасен при спуске - кресло просто выскочило из под него. Продавщица, поспешившая на помощь, и сама поскользнулась и ушиблась.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сворачивая с улицы Технической в сторону проспекта Седова, мы замечаем супермаркет крупной сети, вход в который - о чудо! - оборудован нормальным пологим отдельным пандусом с перилами по краям. Александр решает в рамках нашего журналистского эксперимента проверить его и, держась руками за перила, не без усилия, но спокойно поднимается к двери.

- Наконец-то хоть где-то нормально сделано, - замечает Александр.

Правда, потом случается неприятность. Когда он начинает спускаться, кресло по наклонной плоскости устремляется вперед и выскальзывает из-под нашего коллеги. Благо он успевает схватиться за перила, чтобы не рухнуть на землю. Но вот сотрудница супермаркета, выбежавшая из магазина на помощь, оказавшись на пандусе, сама поскальзывается и сильно ударяется поясницей. С трудом поднявшись, потирая ушибленное место и морщась от боли, она говорит своей коллеге, выбежавшей на помощь: «Надо бы здесь что-нибудь сделать, чтобы не так скользко было».

- Вот я бы один поехал в этот супермаркет и лежал бы сейчас вот так же, как она, - замечает Александр, вернувшись в кресло. - Ушиблась продавщица жестко копчиком. Как бы ей тоже инвалидность не пришлось оформлять.

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