Лошагин пробыл в местах лишения свободы 7 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура подала апелляцию на решение суда о смягчении неотбытого срока фотографу Дмитрию Лошагину. Ранее Чкаловский суд пошел осужденному на встречу и заменил ему 3 года и 1 месяц в колонии на ограничение свободы. Это означает, что Лошагин сможет жить по месту прописки и работать. Но ему будет запрещено покидать жилище с 22:00 до 06:00, а также покидать пределы города.

В 2015 году Дмитрий Лошагин был признан виновным в убийстве жены-модели Юлии Прокопьевой. Красавицу несколько дней искала полиция, но сожженное тело в итоге обнаружили в лесу на Старомосковском тракте.

- Прокуратура в апелляционном представлении просит суд 2 инстанции отменить постановление районного суда и оставить Дмитрия Лошагина в исправительной колонии для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Сообщается, что против такого решение выступила и мать Юлии Прокопьевой Светлана Рябова.

В свою очередь адвокат Лошагина уверен, что для смягчения наказания есть более, чем веские основания. За семь лет в местах лишения свободы у Лошагина было лишь одно взыскание – в 2018 году он не поздоровался с начальником колонии.

- Ранее суд отклонял наше ходатайство, так как была не полностью погашена компенсация морального вреда перед родственниками Юлии, которым Дмитрий в общей сложности должен был возместить два миллиона рублей. Но мы все возместили, - рассказывает адвокат Сергей Лашин. – За время в местах лишения свободы он обрел новую специальность – токаря. В случае, если решение суда вступит в законную силу, Лошагин будет жить по месту прописки в Екатеринбурге. Чем будет зарабатывать на жизнь? У него будет шансы выбрать, может и к фотографии вернуться.

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