«Мертвые души»: фестиваль кино обернулся скандалом из-за двух фейковых смертей от коронавируса

Дмитрий взял две фотографии знакомых девушек и выдал их за участниц фестиваля Фото: предоставлено Дмитрием Зарницким

В Екатеринбурге в прошедшую субботу завершился международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Буквально перед одним из главных событий фестиваля: так называемым питчингом, то есть публичной презентацией и защитой анимационных проектов, стало известно о заражении пяти участников коронавирусом. Немного позже пришли и совсем печальные новости – двое из заболевших – молодые девушки и авторы анимационных проектов скончались.

О смерти 21-летней Шуры Грушиной и 26-летней Наташи Мальгиной написал на своей странице в соцсетях шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков. В его посте сообщалось, что первая девушка в этом году закончила Московский Государственный университет культуры и искусства и мечтала о карьере в анимации, а вторая работала официанткой в Санкт-Петербурге, писала рассказы и получила основные знания в области мультипликации самостоятельно.

- Фестиваль в Екатеринбурге проходит уже в 17 раз, но, похоже, в этом году он запомнится ужасающей статистикой. Треть участников из разных концов страны заболели, двое скончались, судьба троих - неизвестна. При этом все заболевшие - не из группы риска, они - молодые, целеустремленные, талантливые и почти дети. Мы, как и организаторы конкурса, надеемся, что с тремя участниками все хорошо и они дадут о себе знать, - писал Сергей Капков.

Спустя некоторое время пост был удален. Скорее всего причиной этому послужила информация о том, что участницы фестиваля, умершие от коронавируса, оказались фейками. Девушек выдумал один из участников фестиваля – 29 -летний Дмитрий Зарницкий из Липецка, чтобы любым способом попасть на питчинг.

- Каждый анимационный питчинг для меня сейчас на вес золота, и в каждый я вцепляюсь когтями, как хищник, даже если уровень мероприятия того не стоит, - рассказал Дмитрий «КП-Екатеринбург».

Дмитрий работает переводчиком на канале, занимающимся производством каверов Фото: предоставлено Дмитрием Зарницким

По регламенту питчинг должен был проходить только в режиме оффлайн, в то время как многие другие мероприятия в гибридном формате - онлайн-оффлайн. Поначалу Дмитрий хотел, чтобы от его лица очно выступил знакомый из Екатеринбурга, но он не смог. Тогда Дмитрий решил, что сам полетит в столицу Урала, но ему запретила мама. Женщина работает медиком в «красной зоне» и, смотря на пациентов, из заботы запретила сыну покидать родной город, чтобы не заразиться.

- В итоге единственным моим способом попасть на питчинг стал режим онлайн. И тут началось самое интересное. Передо мной стояла задача изменить под себя целый регламент! И тогда я начал выдумывать людей с проектами своих людей, которые по качеству точно попадут в шорт-лист. И они реально попали! Затем я начал заражать их ковидом и умертвлять некоторых, дабы настолько сильно напугать организаторов эпидемиологической обстановкой, что те изменят многолетний регламент. И у меня получилось. Организаторы изменили правила, сделали из очной формы очно-заочную, и так я смог попасть на питчинг, - рассказывает Дмитрий.

Проекты фейковых людей прошли на фестиваль, так как Дмитрий не нарушил правила и указал все требующиеся данные. Подтверждение личности при этом регламентом было не предусмотрено. Чтобы создать участников для фестиваля Дмитрий взял фотографию одного знакомого, биографию другого, соединил ее с биографией третьего и приписал ему анимационнный проект четвертого. При этом его знакомые были не в курсе этих махинаций. Таким образом, он отправил на фестиваль проекты пяти несуществующих людей.

- Эти фото принадлежат моим же людям, причем фото девушки с очками школьное. С очками - художница, вторая - писательница-фанфикер. Даже если бы вы случайно нашли девушку по фотографии, она бы выглядела сейчас совсем иначе. Обе неизвестны как творческие люди, - утверждает Дмитрий. - Я не думал, что организаторы «Кинопробы» пойдут настолько далеко, что сделают новость о смерти пары неизвестных им выдуманных людей.

О смерти участниц от коронавируса Дмитрий сам сообщил организаторам, написав на электронную почту от лица родственников девушек. Сначала – до питчинга, он написал о смерти Шуры и Наташи, а затем, уже после объявления победителя, о смерти третьего участника.

- Третий умер уже после фестиваля. И это была просто моя маленькая месть за победу человека, который явно ее не заслуживал. В общем, обиделся Дмитрий и решил третьего умертвить, дабы испортить настроение организатору, - рассказал Дмитрий.

Помимо создания проектов для фестивалей Дмитрий является штатным переводчиком на канале, занимающимся производством каверов на песни из франшизы ежа Соника.

Создатель фейков от своего лица тоже принимал участие в фестивале Фото: скриншот с трансляции питчинга

Организаторы фестиваля «Кинопроба» «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию о фейковых участниках и рассказали, что сейчас будут обсуждать случившееся с юристами. Также там отметили, что подача заявок не регулируется органами МВД.

- Действительно, несколько участников фестиваля, а именно три, оказались фейками, плюс к этому двое перестали выходить на связь. То есть было пять фейковых участников. Увы, это издержки онлайн общения и онлайн форматов. Дмитрий Зарницкий защищал свой проект онлайн. Оценка однозначная - циничный обман, игра на общей беде, это, если литературно, - прокомментировала ситуацию директор Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» Лилия Михайловна Немченко.

Шеф-редактор в киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, который ранее сообщил о смерти фейковых участниц опубликовал на своей странице еще один пост по поводу этой истории. Он написал, что оказался невольным «провокатором», сообщив о кончине девушек. Также он рассказал о самом Дмитрии.

- Мы общались с ним во время питчинга, он защищал два проекта онлайн и произвёл на наше жюри впечатление человека одержимого, странного, но симпатичного. Кто из нас мог предположить, что он «убийца» трёх конкурсантов. Да, трёх, поскольку уже после окончания фестиваля он переписывался с куратором питчинга Наташей Егоровой от лица третьего из пятерых заболевших, который умирал в больнице, и потом пришло письмо якобы от «его друга», что он тоже умер, - написал Сергей Капков.

Он объяснил, что убрал посты об умерших девушек, после того, как узнал о третьем умершем, так как засомневался в правдивости происходящего.

- Искренне прошу прощения у всех, кто поверил, посочувствовал, сослался на мой фейсбук, написал статью и так далее, - написал Сергей. Я пока сам не понимаю, как отнестись к этой чудовищной истории, и как после этого верить людям.