«Пандемия, остановись!»: уральские Деды Морозы могут остаться без гонораров на Новый год

В этом году конкуренция между аниматорами повысится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус стал тем самым Гринчем, который украл у нас и Рождество, и Новый год. Из-за пандемии корпоративы уже запретили в Москве и Санкт-Петербурге, не разрешают массовые мероприятие в Екатеринбурге. Как правило, у праздничных агентств, ведущих, артистов, музыкантов в декабре начинается новогодний чес. Особенно востребованы Дед Мороз и Снегурочка. Рассказываем, какие убытки терпит праздничная индустрия в столице Урала.

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Клиенты аниматоров или праздничных агентств чаще всего крупные корпорации и небольшие фирмы. Заказывают героев сказок или Деда Мороза со Снегурочкой на утренники для детей сотрудников или взрослые корпоративы. В этом году уральские предприятия решили отказаться от торжеств или будут собираться небольшими группами.

- Заказов не стало меньше в сравнении с прошлым годом, но объемы и масштабы мероприятий сократились. Если раньше они были на сто или двести человек, и стоимость их соответственно меньше. Сейчас больше кулуарных елок или праздников на улице для меньшего количества человек. Поэтому и средний чек на такие праздники меньше, - объясняет Екатерина Долгих, руководитель агентства праздников «Солнечный я». – Конечно, мы терпим убытки, заказов меньше, чем в прошлом году.

- Выездные Деды Морозы для нас не основной источник доходов. Да, мы видим небольшое снижение спроса. Сфера сейчас уменьшилась в сравнении с прошлым годом. Ужалась она за счет боязни клиентов и не каждый готов в этом году пустить к себе домой неизвестных людей. Учитывая, что Дед Мороз и Снегурочка ранее приходили без маски, то эффект праздника и радости Нового года смазывается. Большинство из тех, с кем мы общались, работают без масок. Если Деда Мороза спасает борода, которая скрывает маску, то со Снегурочкой все сложнее, - рассказывает Алиса Ларионова, генеральный директор «Парка сказов».

Но организаторы мероприятий признаются, сейчас они словно на пороховой бочке. Распоряжение не работать, пока не поступало, но они боятся, что запрет могут ввести прямо перед Новым годом. Но поздравлять детей и взрослых уральские Деды Морозы готовы даже в условиях пандемии.

Вместо шумных корпоративов у Дедов Морозов со Снегурочками будут домашние визиты к детям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Тимура Иванова, художественного руководителя агентства праздников Baby Boom, каждую неделю артисты сдают тесты на коронавирус и антитела. Это тоже обходится в копеечку бизнесу. К клиентам ни в коем случае не отправляется Дед Мороз и Снегурочка с симптомами ОРВИ и температурой. Ну в общем, все как у всех.

- У каждого аниматора есть справка, подтверждающая, что он здоров. На самом мероприятии они не работают в масках. Если праздник проходит на нашей территории, мы просим гостей надеть маску. Хотя, ее сложно постоянно носить, когда люди пьют и едят, - продолжает Тимур Иванов.

- Мы готовы выполнить любое пожелание наших клиентов. И если они просят надеть аниматоров маски, мы готовы и на это. С собой они всегда есть, также как и антисептики. По желании можем провести корпоратив на улице, - добавила Екатерина Долгих, руководитель агентства праздников «Солнечный я».

Персонажи «Парка сказов», в том числе Урал Мороз и Весна Красна, тоже выезжают на частные корпоративы и домой к детям. Руководству парка тоже пришлось идти в ногу с пандемией. Также они считают, что в этом году в разы вырастит конкуренция между частниками и компаниями, занимающимися праздниками.

- В этом году мы перенимаем практику зарубежных праздников и организуем выступления Дедов Морозов с защитными стеклами, готовим развлекательные программы без близких контактов. К сожалению, это не приведет к резкому росту заказов. Будем работать только по базе друзей и знакомых в этом году. Добавим, что дополнительно вырастает конкуренция за каждого клиента, т.к. заказов стало меньше, а желания заработать только возросло у частников, - считает Алиса Ларионова, генеральный директор «Парка сказов».

ВЫЗЫВАТЬ ДЕДА МОРОЗА НА ДОМ СТАЛО МОДНЫМ

Если раньше частыми заказчиками праздничных агентств были компании, то сейчас это частные лица. Детские утренники отменили и поэтому родители в серьез задумались порадовать своих чад и вызвать Деда Мороза со Снегурочкой прямо домой.

Екатерина Мостепан, которая каждый декабрь перевоплощается в Снегурочку, говорит, что сейчас уже все даты на последние числа месяца забронированы. Еще через неделю мест уже не будет совсем.

- Детство никто не отменял. Во взрослые компании теперь приглашают меньше, преимущественно детские. Хотя, в прошлые года все было наоборот, - заметила Екатерина Мостепан.

Кстати, сезон у аниматоров начинается с середины декабря и заканчивается в начале января. За это время артисты, перевоплощающиеся в сказочных персонажей, зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей. Провести полчаса с Дедом Морозом и его внучкой стоит от 4 тысяч в час. Но эта сумма в самом начале месяца, 31 декабря она повышается чуть ли не в 5 пять раз.

Еще один вид поздравления, который может стать популярным в этом году, это онлайн. Герои сказок связываются с ребенком по видео связи. Но сами организаторы говорят, что это не приносит хорошей прибыли, особенно на Урале.