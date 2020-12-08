В Екатеринбургской епархии сменился митрополит

Новым митрополитом стал епископ Евгений Бронницкий (справа). На фото он вместе со своим предшественником Кириллом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургской епархии назначен новый митрополит. Им стал епископ Евгений Бронницкий (в миру Алексей Кульберг).

Это решение было принято 8 декабря в ходе заседания Священного Синода Русской православной церкви, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

До недавнего времени эту должность занимал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По решению Священного синода он возглавит православную паству в Татарстане. Такие перестановки были связаны с тем, что на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Случилось это 20 ноября 2020 года.

- Священный синод постановил Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в сообщении Екатеринбургской епархии.

О Евгении Бронницком известно, что до недавнего времени он являлся председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации (эта должность будет за ним сохранена).

В мае 2018 года будущий митрополит стал епископом Нижнетагильским и Невьянским, а в конце августа нынешнего года Священный синод назначил его викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий». После этого кадрового решения священнослужитель перестал возглавлять Нижнетагильскую епархию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Екатеринбургский Кирилл ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19. На самоизоляции он проведет неделю (подробнее)