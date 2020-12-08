В Екатеринбургской епархии сменился митрополит

Новым митрополитом стал епископ Евгений Бронницкий (справа). На фото он вместе со своим предшественником Кириллом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбургской епархии назначен новый митрополит. Им стал епископ Евгений Бронницкий (в миру Алексей Кульберг).
Это решение было принято 8 декабря в ходе заседания Священного Синода Русской православной церкви, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
До недавнего времени эту должность занимал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По решению Священного синода он возглавит православную паству в Татарстане. Такие перестановки были связаны с тем, что на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Случилось это 20 ноября 2020 года.
- Священный синод постановил Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в сообщении Екатеринбургской епархии.
О Евгении Бронницком известно, что до недавнего времени он являлся председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации (эта должность будет за ним сохранена).
В мае 2018 года будущий митрополит стал епископом Нижнетагильским и Невьянским, а в конце августа нынешнего года Священный синод назначил его викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий». После этого кадрового решения священнослужитель перестал возглавлять Нижнетагильскую епархию.
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