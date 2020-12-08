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В Екатеринбургской епархии сменился митрополит

Его предшественник отправится руководить епархией Татарстана
Евгений СТОЯНОВ
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Новым митрополитом стал епископ Евгений Бронницкий (справа). На фото он вместе со своим предшественником Кириллом

Новым митрополитом стал епископ Евгений Бронницкий (справа). На фото он вместе со своим предшественником Кириллом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургской епархии назначен новый митрополит. Им стал епископ Евгений Бронницкий (в миру Алексей Кульберг).

Это решение было принято 8 декабря в ходе заседания Священного Синода Русской православной церкви, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

До недавнего времени эту должность занимал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По решению Священного синода он возглавит православную паству в Татарстане. Такие перестановки были связаны с тем, что на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Случилось это 20 ноября 2020 года.

- Священный синод постановил Преосвященным Казанским и Татарстанским, главой Татарстанской митрополии быть митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды», — говорится в сообщении Екатеринбургской епархии.

О Евгении Бронницком известно, что до недавнего времени он являлся председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации (эта должность будет за ним сохранена).

В мае 2018 года будущий митрополит стал епископом Нижнетагильским и Невьянским, а в конце августа нынешнего года Священный синод назначил его викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий». После этого кадрового решения священнослужитель перестал возглавлять Нижнетагильскую епархию.

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