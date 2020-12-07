Продюсеры шоу часто ищут героев через Instagram Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предпринимательница из Екатеринбурга Мария Коротаева приняла участие в главном свадебном ток-шоу «Давай поженимся» этой осенью. За сердце пышногрудой красавицы с Урала боролись трое крепких мужчин. Но все это оказалось не более чем красивой обложкой для многомиллионной аудитории.

Как оказалось, после того, как режиссер говорит «Стоп, снято!» все участники расходятся по своим делам. Кроме этого создатели шоу стараются находить колоритных героев через соцсети, и сами предлагают приехать в Москву на съемку.

"Избранник" Марии на шоу приготовил для нее сюрприз в виде фруктовой корзины. Фото: скриншот эфира

- После съемок мы с Глебом (избранник) и еще одним «женихом» поехали в кафе, пообедали. Пообщались и на этом разошлись. Никто туда не шел устраивать свою личную жизнь, все ради пиара. Обычно продюсеры участников передачи обмениваются телефонами, если те реально хотят продолжить общение за пределами съемочного павильона, - рассказывает 27-летняя екатеринбурженка.

Мария Коротаева известна своей нелегкой судьбой – в 2014 году она пережила убийство своего жениха, британского миллионера Эндрю Буша. Об этом вскользь было упомянуто во время презентации невесты. Однако ведущая не поверила ее истории.

В Екатеринбурге Мария управляет торговым центром и готовит к публикацию свою биографию Фото: Марина Молдавская

- Двух женихов и меня нашли через Instagram. У Гузеевой на столе лежали распечатки статей обо мне, но она выразила недоверие, что я со всем этим связана. А какой смысл все это выдумывать? Во время съемок приходилось делать очень много остановок. Честно говоря, не ожидала, что Гузеева так много матерится, - добавила Мария.

Напомним, что накануне дочь актрисы призналась, что у ее матери была истерика после известий об удалении кисты. Опухоль у Лели была частью ее не развившегося брата-близнеца. По крайней мере, так сказали врачи.

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