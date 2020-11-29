«Урал» не побеждал на своем поле с сентября. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

В Екатеринбурге победой местного «Урала» над «Сочи» завершилась игра 16 тура чемпионата России по футболу. Самый холодный матч сезона стал для «шмелей» последним в этом календарном году на родном стадионе с 12 сентября.

Уже на 40-й секунде хозяева могли остаться вдесятером – Игорь Калинин жестко встретил Антона Забалотного и прямой ногой врезал нападающему по голеностопу. После просмотра VAR судья оставил свое решение в силе – желтая в самом начале матча защитнику «Урала». А через шесть минут уже Владимир Рыков увидел перед собой «горчичник», ветеран отечественного футбола в падении заехал по ногам своему оппоненту. Первый тайм если чем и запомнился, так обилием нарушений.

Ветеран отечественного футбола Владимир Рыков получил желтую карточку в начале первого тайма. «Урал»

До перерыва игроки «Сочи» также отметились в записной книжке арбитра предупреждениями, первым из них стал левый защитник Сергей Терехов. Именно он оставил свою команду в меньшинстве за считанные секунды до свистка об окончании первой сорокапятиминутки. Терехов сбил в центре поля Дениса Кулакова и досрочно отправился отдыхать.

А вместе с ним смотреть футбол с ним пошел и главный тренер «Сочи» Владимир Федетов. Не успела бригада арбитров зайти в подтрибунное помещение, как специалист ста высказывать Станиславу Васильеву свои претензии, за что и был удален.

Игра прошла в непростых условиях, сегодня в Екатеринбурге столбик термометра был на отметке в -14. «Урал»

Во втором тайме команды стали более активно искать возможности к взятию ворот соперника, но до по-настоящему опасных моментов дело так и не дошло. За пять минут до конца основного времени Матевеев заменил Даниэля Мишкича и выпустил Алексея Евсеева. Уже через несколько секунд воспитанник питерского «Зенита» слету пробил по воротам Джанаева после неудачного выноса от Мевли. Мяч транзитом через штангу влетел в нижний угол ворот «Сочи».

Отыграться у гостей уже не было ни времени, ни сил. Лишь под занавес желтые карточки увидели перед собой Илья Помазун и Антон Забалотный. В следующем туре «Урал» ждет испытание в выездном мачте против действующего чемпиона страны, а «Сочи» на своем поле примут «Ахмат».