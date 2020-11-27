С офисами, кофейней и студией звукозаписи: бывшее здание «Коляда-театра» превратят в культурный кластер

Когда-то в старинном особняке располагался "Коляда-театр". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге придумали, что делать со зданием, где ранее располагался «Коляда-театр». «Дом Маева», что на Тургенева, 20, превратится в культурный кластер. Такое предложение вынес Молодежный министр культуры Свердловской области Дмитрий Лугин. Проект будет называться UralCULT.

- Проект UralCULT предполагает создание не просто креативного кластера, коворкинга или чего-то подобного, нет. Мы создаем полноценный «интерфейс» поддержки креативных индустрий и других творческих проектов на единой площадке, подразумевая, что площадка будет не только «кузницей» креативных проектов, а взаимодополняющей средой, где горожане смогут получать культурные товары и услуги, а начинающие предприниматели в сфере культуры смогут найти потребителей своего продукта, - рассказал Дмитрий Лунгин.

Предварительный план проекта. Фото: авторы концепции UralCULT

Молодых предпринимателей будут сопровождать от начала до конца. Развернуться есть где и творческим ребятам, в здании предполагается создание звукозаписывающей студии и репетиционной площадке. Там же смогут проводить небольшие концерты и встречи. Планах проведения выставок молодых художников, а также различных проектов резидентов площадки.

- Мы понимаем, что научить какому-либо бизнесу полноценно невозможно, это то, к чему креативный предприниматель приходит сам, что и делает его бизнес или любой творческий проект уникальным, но благодаря механизмам поддержки таких предпринимателей на нашей площадке, мы имеем возможность ускорить процесс создания креативного бизнеса и сделать его более успешным, - добавил он.

«Дом Маева» постройки 1917. Чтобы реализовать проект, необходим капитальный ремонт здания. Сейчас там нет отопления, водопровода, электричества, горячего водоснабжения, вентиляции и канализации. Пока организаторы не знаю, хотят ли они купить особняк, или просто взять в аренду. По предварительным подсчетам на реализацию потребуется около 10 миллионов рублей.