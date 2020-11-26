Экономия на героях: врачи ковидной больницы на Урале пожаловались на кумовство и обман с зарплатами

Малодушные чиновники предпочли запугать врачей из "красной зоны" Фото: Артем КИЛЬКИН

По телевидению часто звучат истории о нелегком труде героев этого года – врачей, которые в душных защитных костюмах круглыми сутками вырывают жизни пациентов из коварных лап коронавируса.

Чтобы поддержать медиков в эти нелегкие времена Москва платит дополнительные деньги, плюсом хоть и с трехнедельной задержкой приходят губернаторские выплаты. Руководство Сысертской Центральной районной больницы посчитало, что этих денег подчиненным должно хватить. Медикам после смены подсунули дополнительные соглашения, по которым больница стала вполне официально экономить на своих сотрудниках. Сегодня в больнице, по словам сотрудников, царит кумовство, коллектив расколот, а главный врач на претензии подчиненных не реагирует.

Врачам приходится не только рисковать жизнью, но и бороться за заработанные деньги Фото: Артем КИЛЬКИН

В НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ ПЛАТИЛИ ИСПРАВНО

В январе 2019 года Центральную районную больницу в Сысерти возглавил 29-летний Рифать Янгузаров из самарской глубинки. Он же посчитал все дополнительные выплаты и задумался: а не много им? И сократил внутрибольничный заработок в два раза. На условиях анонимности сотрудники рассказали «Комсомолке» о вредных проделках самарского гостя.

Летом 2020 году больницу в Сысерти перепрофилировали под ковидный госпиталь. Тогда была первая волна, поток пациентов вырос. Везли сюда не только пациентов с коронавирусом, но и с туберкулезом, а также другими инфекциями.

- Больница превратилась в «сточную канаву», но мы не жаловались, потому что, во-первых, это наша работа, во-вторых, нам исправно платили. Доход состоял из средней зарплаты плюс установленные федеральные и региональные выплаты. Люди были довольны: врачи получали около 200 тысяч рублей, медсестры – около 100 тысяч, санитарки – около 60-ти. К нам даже люди из Екатеринбурга приезжали и устраивались санитарами, - рассказывает один из сотрудников больницы.

В середине августа больницу снова вернули в прежний режим работы. Выплаты прекратились, но медики были рады – закончились переработки, и рисков стало меньше. Прошло полтора месяца, и количество заболевших в Свердловской области вновь возросло – с 1 октября в Сысертской районной больнице снова открыли ковидный госпиталь.

Дело уральских врачей дошло до Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАМ ВСЕ РАВНО МОСКВА НОРМАЛЬНО ПЛАТИТ

Медики снова перешли на работу в «красную зону», а когда 15 ноября пришел день зарплаты, то увидели, что никто им прежние суммы платить не собирается. Большинству выплаты от больницы урезали в два раза, а часть персонала получила еще меньшие суммы. Получал от больницы 70 тысяч - получи 30-ть, было 90 тысяч – теперь 40, получал 30-ть – теперь 15-ть. Москва же все равно доплатит, а потом и «губернаторские» подтянутся.

- Мы получили оклад плюс некий совершенно непонятный персональный повышающий коэффициент, - продолжает медик. - В ответ на наше возмущение нам ответили: сами же подписали дополнительное соглашение. А там ведь как дело было: после 8-ми часовой смены мы выходили из «красной зоны», там стопка бумаг лежала, и санитарка нам говорила – распишитесь за работу в ковидной зоне. Никто не стал читать большой текст мелким шрифтом, подписали.

Тут надо понимать один момент: сегодня лечить пациентов с коронавирусом любой больнице выгодно. За счет средств ОМС любая история болезни хорошо оплачивается, доход от лечения пациентов с COVID-19 намного выше, чем траты на этот процесс. То есть больница начинает хорошо зарабатывать, и тут же переходит к экономии на своих сотрудниках.

- Нам прямо говорят: вам же Москва все равно платит, вам что мало? Но тут дело в порядочности, почему больница экономит на своих сотрудниках? Сейчас если все суммы сложить, то получается всего тысяч на 20 больше, чем до пандемии, - говорит «КП-Екатеринбург» собеседник. - И теперь все эти запугивания, давление, это очень неприятно. Но мы же знаем, в какой среде живем, поэтому с пониманием относимся к реакции руководства.

В Минздраве Свердловской области подтвердили, что по факту сложившейся ситуации проводится внеплановая проверка, хотя никто чиновников в больнице не видел. Организовала свою проверку и региональная прокуратура, которая изъяла для изучения зарплатные ведомости за последние пять месяцев. Только вот сотрудники больницы не надеются на помощь, поэтому ждут реакции – Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Им уже отправлены официальные запросы.

- Местным властям раздувать скандал невыгодно, потому что тут же чисто их вина, с федеральными выплатами же все хорошо. Вот и запугивают, чтобы не выносить сор из избы. Это неправильно, - говорит сотрудник больницы.

Москва и область ценят работу медиков в "красной зоне", но в родной больнице на их старания не обращают внимания Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУМОВСКОЕ ЦАРСТВО РОДОМ ИЗ САМАРЫ

Экономия на героях – не единственная проблема Сысертской ЦРБ. После того, как учреждение возглавил Рифать Янгузаров, в больницу стали трудоустраиваться жители из Самарской области. Часть сотрудников медучреждения «новичков» называет «семьей».

- После этого коллектив раскололся на две части: часть молчит, а часть выражает возмущение, и к ним применяют санкции, - рассказывает собеседник. - Представьте, врачи, медсестры и санитары «красной зоны» каждую смену спасают жизни. Когда им сокращают честный и тяжелый заработок, и они об этом говорят, им в ответ угрожают – замолчите, иначе уволим, будете ездить в Екатеринбург на работу утром 40 километров и вечером обратно столько же.

И это не глубинка – это происходит прямо рядом с «уральской рублевкой», откуда десятилетиями не вылазят губернаторы и министры. Кстати, по словам собеседника «КП», в больнице тоже появились «блатные пациенты». Их лечат по прямому приказу руководства больницы, который врачи нарушить не могут. Понятно, лечит нужно всех, но вот в чем подвох…

- Я, например, своему пациенту назначил «Коронавир» (В аптеках лекарство стоит более 10 тысяч рублей, в больницах его выдают бесплатно – Прим. Ред.), через два дня на смену прихожу, а ему никто этот препарат не давал, потому что он не достоин «Коронавира», - возмущается врач. – Но есть чей-то родственник, и руководство говорит – это тяжелый пациент. А я отвечаю – это ложь и бред: потому что «блатной пациент» вполне хорошо себя чувствует. Как будто у руля сидит царь и говорит: делаю, что хочу, все равно слушаться будете. Но, нет, накипело.

В оперштабе Свердловской области на запрос «КП-Екатеринбург» по ситуации в больнице Сысерти ответили, что зарплата врачей, работающих в «красной зоне», как и летом, составляет 200 тысяч рублей, средний медицинский персонал по-прежнему получает 90 тысяч рублей.

В региональном Минздраве подробно ситуацию комментировать отказались. Редакция продолжит следить за ситуацией и направил запросы в Генеральную прокуратуру РФ, а также главе федерального Минздрава Михаилу Мурашко, известного ответственным отношением к проблемам врачей в регионах.