Свадьба у Ивана и Елены должна была состояться 27 ноября. Фото: "Инцидент-Екатеринбург", страницы героев публикации в "Одноклассниках"

В субботу, 21 ноября, на Академика Сахарова в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, где погибла 36-летняя женщина по имени Елена. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, и легковушка влетела в металлический забор. Удар был настолько сильным, что у забора вылетели несколько металлических секций. ДТП попало на видео. Судя по нему, машина ехала на высокой скорости. А еще на кадрах видно, что перед несущимся авто дорогу перебежал пешеход. Возможно, водитель пытался его объехать, так как машина резко изменила свой курс незадолго до этого.

В машине находились три человека: 32-летний водитель по имени Михаил, его приятель - 40-летний Иван, а на заднем сиденье расположилась 35-летняя Елена. Как уточнили в ГИБДД, все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. Также в Госавтоинспекции рассказали, что до этого водитель 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Иван, сидевший на переднем сиденье Volkswagen Polo, подтвердил версию о том, что водитель пытался объехать перебегавшего дорогу пешехода. .

- Михаил вез нас с Еленой домой – на Евгения Совкова. – рассказывает мужчина "КП"-Екатеринбург. - Думаю, что аварию спровоцировал, в том числе, и пешеход. Помню, как он начал перебегать дорогу перед тем, как машину занесло.

После удара об ограждения Иван потерял сознание.

- Я сидел впереди. Когда очнулся, сразу начал искать Лену, но в машине ее не было. Я вышел. В этот момент кто-то из очевидцев показал мне, что она лежит под машиной, - с болью в голосе говорит Иван.

Он и Елена должны были вот-вот пожениться. Церемония должна была состояться меньше чем через неделю.

- 27 ноября у нас должна была быть регистрация, даже купили ей платье, - с грустью объяснил Иван.

Как писали очевидцы аварии в соцсетях, водитель легковушки был пьян. В ГИБДД «Комсомолке» рассказали, что пока результаты экспертизы не готовы, поэтому однозначно сказать об этом нельзя. Иван на этот вопрос ответил так:

- Про это ничего не могу сказать, вроде был трезвый.

Иван, несмотря на жесткий удар об ограждение, отделался ушибами. От госпитализации он отказался. Водителя Volkswagen доставили в больницу, кусок металлического ограждения повредил ему грудь.

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