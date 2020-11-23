«Я верила, что он живой»: свердловчанка 17 лет искала брата-инвалида, который был «в рабстве» на звериной ферме

Любовь Васильевна 17 лет верила, что ее без вести пропавший брат жив. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В нашем селе живёт Глазков Михаил Васильевич. У него нет документов, жилья. Помогите, пожалуйста, старому человеку. Пить — он спиртного не пьет, нанимается на работу за продукты, курево. Помогите этому человеку, он стареет, память притупляется». Это фрагмент письма, который был опубликован летом 2009 года в районной газете «Режевская весть». Его написала и отправила в город Реж жительница Курганской области Ирина Езовских. Заметка нашла своего адресата. Ее увидела Любовь Глазкова, которая 17 лет безрезультатно искала родного брата Мишу. Через несколько недель родные встретились и с тех пор Михаил и Любовь больше не разлучались.

ЛЮБОВЬ СВЕЛА СУМА

- Михаил Васильевич только что лег спать. Он после обеда всегда ложиться, - шоркая тапочками, приглашает нас в комнату хозяйка квартиры.

Здесь на окраине Екатеринбурга в небольшой однушке живет 68-летняя Любовь Васильевна и ее старший брат. Оба пенсионеры. Но женщина по совместительству еще и опекун 81-летнего Михаила Васильевича. Все потому что ее старший брат инвалид с диагнозом шизофрения. Сейчас мужчина в безопасности, но так было не всегда. Нехорошие люди воспользовались беспомощностью Михаила Васильевича: 17 лет он провел в рабстве, пока семья его искала.

Сейчас болезнь отступила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мой брат родился в 1939 году, в селе Бельково в Мордовии. Нас было четверо – три брата, и я самая младшая, - начала рассказывать Любовь Михайловна. – После войны наш отец устроился печником, Мишу брал с собой. Брат всегда работящий был, любил это дело. Затем вся наша семья переехала в Реж. Мише тогда было 20. Брат продолжал работать уже кочегаром. Коллектив его уважал за трудолюбие. Тогда Миша повстречал девушку, влюбился. Только на его чувства та не ответила.

Молодой парень сильно переживал безответную любовь и закрылся в себе. Тогда родные заметили первые перемены. Миша стал агрессивным, ругался с родителями, слышал голоса в голове и разговаривал сам с собой. Вскоре врачи поставили ему диагноз шизофрения.

У Михаила были приступы, но не чаще двух раз в год. Во время обострения – ложился в психиатрическую больницу на Сибирском тракте в Свердловске (сейчас Екатеринбург – Прим.Ред.). Какое-то время парень еще работал, но в маленьком городе все быстро узнали о заболевании. Позднее Михаилу Васильевичу дали вторую группу инвалидности пожизненно, а опекуном назначили его мать.

В семье Глазковых было четверо детей: три сына и одна дочь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так и прошло 22 года. В конце июля 1985 года у Михаила случился очередной срыв, из-за которого его госпитализировали в психоневрологический интернат (ПНИ) в городе Тавда Свердловской области, затем перевели в поселок Земляной. Там он прожил до 1992 года. Потом интернат расформировали, а больных направили обратно в ПНИ Тавды. Но пробыл там Михаил Васильевич недолго — через три месяца, в мае 1992 года, он самостоятельно оттуда ушел. И не вернулся.

- В интернате мне толком не смогли объяснить, почему он ушел. Сказали только, что конфликт произошел из-за работы. Но он всегда любил трудиться, никогда не отказывал никому, - недоумевает сестра. – Миша пропал. Потом мне сказали, что таких как он часто ловят на вокзале и увозят в рабство. А если и находят, то только тело в болоте. Но я верила, что он жив. Только попал в нехорошие руки.

Больше 17 лет родные Михаила не переставали его искать.

Михаил Васильевич в молодости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЖИВИ НА ФЕРМЕ, РАБОТАЙ ЗА ЕДУ

Как Михаил ушел из пансионата, никто точно не знает, также как он оказался на вокзале небольшого городка Макушино в Курганской области. У мужчины были с собой документы: военный билет, трудовая и диплом.

- На вокзале его увидел сотрудник милиции, который дежурил в тот день. Подошел. Начал просить документы. И вместо того, чтобы разобраться откуда он, по нему же видно, что он дезориентирован, милиционер увел его к своему брату-предпринимателю Меньшикову Юрию Ивановичу. В конце девяностых у нег была своя ферма, - продолжает Любовь Васильевна.

Сестра Михаила обращалась в передачи и полицию, чтобы найти брата. Но поиски были безуспешны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покорность и безотказность Михаила Васильевича, который, в силу своей болезни, почти не разговаривал, были предпринимателю на руку. Да и еще любовь к труду тоже сделали свое дело. Так мужчина там и остался: днем работал за еду, спал на улице.

На Меньшикова Михаил Васильевич отработал десять лет, пока не состарился и не стал немощным. Тяжелый труд и болезнь без медицинского обследования, дали свои результаты. Предприниматель решил избавиться от обузы и выставил инвалида за ворота. А Михаил пошел скитаться по поселку, нанимаясь на работу за булку хлеба, да пачку сигарет.

Так было, пока Михаил не попал к семье Езовских Ирине и Василию. До них дошли слухи о безотказном бродяге, который работает за гроши. Те сжалились над ним и предложили работу, поселили в соседнем доме. Михаил начал хорошо питаться и даже набрал в весе. К тому времени ему исполнилось 65 лет и Езовские решили помочь ему восстановить пенсию.

- Они давай его расспрашивать о родственниках, а из Миши даже слово не вытянешь. Василий Александрович завел тетрадку, куда записывал каждый день воспоминания брата. Тот скажет одно-два слова, те в тетрадку. И как пазлы, собирали информацию. За год картинка то и сложилась, - объясняет Любовь Васильевна.

После этого супруга Василия Ирина Езовских написала письмо в газету «Режевская весть» в июле 2009-ого. Опубликовали его не сразу, а только через месяц. Да и до Глазковых газета шло долго, ведь к тому времени старшие Глазковы уже умерли, а младшая Любовь уже перебралась из Режа в Екатеринбург. К счастью, в Реже остались знакомые Глазковых. Они то и разыскали Любовь Васильевну, чтобы передать ей послание, которого она так долго ждала.

Любовь довела Михаила Васильевича до шизофрении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ

- Я не могла поверить, что он нашелся. Я быстро достала телефон Ирины Езовских и позвонила ей. Когда я услышала голос брата, сразу его узнала. Это был он. У меня слезы на глазах, - едва сдерживая эмоции, вспоминает тот день Любовь Васильевна.

Откладывать встречу Любовь не стала. Сразу же после телефонного разговора засобиралась в Курганскую область - благо, ехать, всего 300 километров. Не смотря на долгие годы разлуки и состояние, Михаил сестру узнал и наконец-то смог вернуться в родной дом.

Сейчас Любовь стала опекуном над своим старшим братом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, все эти годы Любовь Васильевна бережно хранила фотографии брата. Искала его с помощью полиции, но безрезультатно. Даже обращалась в программу «Жди меня», но ответа не было…

Как только она узнала, где находится брат, сразу же поехала за Михаилом. Тогда же женщина пыталась привлечь к ответственности всех, кто виноват в его нелегкой судьбе: пансионат, из которого Михаил легко ушел, а также предпринимателя Меньшикова. Обращения к депутатам, уполномоченной по правам человека в Свердловской области и даже в прокуратуру не давали никаких результатов. Прокуроры не нашли никаких нарушений в деятельности курганского предпринимателя, доказать, что инвалид второй группы работал на той ферме, не удалось. Свердловчанка опустила руки.

Сейчас брат и сестра живут вместе. Болезнь Михаила Васильевича притупилась и приступов совсем нет.

За помощь в подготовке материала благодарим Фонд Ройзмана.