В доме выбило стекла. Фото: прокуратура Свердловской области

В городе Кушва в Свердловской области 21 ноября произошел взрыв бытового газа, из-за которого в реанимации оказался один человек.

Как уточнили в региональной прокуратуре, ЧП произошло в 14:45 в частном жилом доме на двух хозяев, расположенном на улице 40 лет Октября.

- Предварительно, хлопок бытового газа произошел на кухне квартиры. Газоснабжение в указанном доме централизованное, - уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Из-за взрыва у здания оказались выбиты стекла, а в несущей стене дома образовались трещины.

Возможной причиной случившегося стало нарушение техники безопасности. Фото: прокуратура Свердловской области

35-летний житель одной из квартир получил ожоги 30% тела. Мужчина был госпитализирован.

Точная причина взрыва газа будет установлена после получения результатов исследований.

- Учитывая, что инцидент произошёл в частном секторе, массовой эвакуации граждан не потребовалось. Тем не менее специалисты газовой службы в частном доме, о котором идет речь, газоснабжение отключили, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он уточнил, что дом, где произошло ЧП, шлакоблочный и одноэтажный. Также полковник Горелых рассказал о мужчине, который был доставлен в больницу. Это неработающий местный житель, который ранее не был судим.

- В больницу, по данным медиков, он был доставлен в нетрезвом состоянии. При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в районе газового котла не предусмотренные техникой безопасности дополнительные шланги, - уточнил Валерий Горелых. - Сейчас пострадавший находится в реанимации, врачи предпринимают все необходимые меры для спасения его жизни.

Представитель полицейского главка добавил, что инцидент не носит криминальный характер.

- С большой долей вероятности, могу сказать, что возможной причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования, - подытожил Горелых.

По итогам проверки полицейские примут обоснованное процессуальное решение.