«Не верю!»: как уральский «Остап Бендер» украл 70 миллионов, а потом шесть лет водил за нос театралов

В театре Антона Аверкина знали под именем Даниила Ванецкого. Фото: afisher.info

- Повторяю, я веду передачу на 39-м канале! – эмоционально объясняет со сцены обаятельный актер. Его волосы собраны в хвост, на лице легкая небритость. 40-летний Даниил Ванецкий исполняет роль телеведущего, чья слава уже начала угасать.

- Ты эту лапшу не мне будешь вешать, - парирует ему в ответ коллега в роли вульгарной девицы. – Присваиваю тебе звание «Почетная сволочь»!

Спектакль «Вокзал на троих» небольшого камерного театра «Театрон» пользовался успехом у публики. А исполнителя главной роли Даниила Ванецкого и вовсе можно было бы назвать актером от Бога. А как же иначе? Ведь на протяжении шести лет он не только блистал на свердловских театральных помостах и талантливо режиссировал постановки, но еще и умело скрывал от близких и коллег свое криминальное прошлое и даже настоящие имя и фамилию.

ДАНИИЛ… ТО ЕСТЬ АНТОН

Пока на сцене оживал сюжет из привокзального бара, в гримерке актеров разворачивался спектакль не хуже. Неожиданно туда зашли трое крепких мужчин в гражданской одежде.

- Оперативники группы розыска УМВД по Тюмени. Просьба никому не двигаться, у нас есть табельное оружие, - басом ошарашил один из них. – Мы будем проводить арест. Когда закончится спектакль?

- До конца осталось пара минут, - пролепетали артисты.

Сыщики тихонько встали у дверей и молча дождались пока в гримерную зайдет Ванецкий.

- Антон Аверкин? - обратился к Ванецкому все тот же мужчина с басом. - Вас подозревают по статье УК РФ 159, части 4. Вы должны пройти с нами...

«Мошеничество в особо крупном размере» - именно по этой статье обвиняют Ванецкого. Силовики уверены, что «великий комбинатор» до 2014 года проживал в Тюмени. И там же проводил махинации при продаже автомобилей. Ущерб от его действий оценивают в 70 миллионов рублей!

Ирина Францева жила вместе с Антоном 4 года, но по ее словам, она даже не подозревала, что у него нет паспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Даниил… то есть Антон… попросил дать ему возможность переодеться, ведь он был в сценическом костюме. Ему разрешили, - рассказывает «Комсомолке» директор театра «На Плотинке» Ирина Францева.

На протяжении последних четырех лет женщина не только работала с Аверкиным, но и жила с ним в гражданском браке.

О том, что гражданского мужа задержали, Ирина узнала от коллег. Сразу же начала обзванивать все городские отделы полиции. Но там ей отвечали, что такой человек к ним не поступал. Отчаявшись, она даже написала заявление об исчезновении человека. Лишь на следующий день полицейские из пятого отдела смогли узнать, кто задержал Антона Аверкина.

Оказалось, что операция проходила в атмосфере строжайшей секретности. Тюменские полицейские не поставили о ней в известность даже своих коллег из Екатеринбурга.

Перед тем как увести подозреваемого в Тюмень, сибирские полицейские дали возможность Ирине Францевой попрощаться с мужем.

- Они привезли его на черной тонированной машине без номеров к отделу полиции. Его вывели из машины в наручниках, - вспоминает Ирина. - Он отдал мне ключи от театра и деньги, которые у него были отложены на аренду помещения театра. Нам как раз на следующий день нужно платить. Я спросила, что ему нужно будет привезти. А после этого его посадили в машину и повезли в Тюмень.

Даниил Ванецкий, он же Антон Аверкин, на сцене театра. Фото: "Театрон"

ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ? НЕТ, НЕ ВИДЕЛА

Ирина Францева познакомилась с Антоном Аверкиным больше четырех лет назад.

- Даниил произвел на меня положительное впечатление. Когда я пришла в «Театрон» актрисой, он уже там работал. И поскольку он был не только актером, но и выполнял функции руководителя, первоначально я обращалась к нему «Даниил Викторович», - вспоминает Ирина. - Он пользовался большим уважением у всей театральной труппы. Директор «Театрона» доверял ему финансовые вопросы. На Даниила во всем было можно положиться.

Вскоре отношения пары переросли в дружеские. Ирина познакомила Ванецкого с дочерьми (девочкам 10 и 14 лет). Следом закрутился роман. Коллеги по театру даже не заметили, как пара начала жить вместе. У них настолько складно все получалось, что уже через год они задумали основать свой театр «На Плотинке».

- Нет! Не было у него никаких огромных денег! - уверяет женщина. – На это ничего не указывало. Понимаете, мы открыли бизнес с нуля, не имея на это никаких средств. Работали круглосуточно! Вкладывались и я и он. Данил, то есть Антон, вкладывал то, что получал в «Театроне», плюс, чтобы заработать лишнюю копейку он занимался изготовлением сайтов. Также он подрабатывал ди-джеем в караоке-баре. Я даже кредит брала в 300 тысяч, когда нам надо было организовать гастроли… И мы вместе с Даниилом отдавали этот долг!

Но самое странное в этой истории, что у Аверкина не было ни паспорта, ни других документов. Но Ирина об этом якобы не знала.

- За все это время мы ни разу не были в отпуске. И когда ты живешь с человеком, которого уважаешь, и которого любят твои дети, даже не возникает таких мыслей. Мы ездили на гастроли по области, а также в Удмуртию, Башкирию, Челябинскую область, Пермский край и в Саратовскую область, - перечисляет Ирина. – Хотели сделать гастроли и на Юге, но там они, к сожалению, отменились. Для гастролей мы арендовали автобус и ехали на нем. Иногда пользовались BlaBlaCar (сервис поиска попутчиков). Все декорации и костюмы Данил таскал на себе. Бывало очень сложно.

- Он что-то рассказывал о своем прошлом?

- Конечно, например, говорил, что до этого жил в Питере, где окончил театральный институт, - пожимает плечами Францева. – Мне он не казался скрытным человеком. И я, и мои дочки его очень любят. А я им все рассказала, как было. Но они в его виновность не верят. Они каждый день спрашивают, когда Даниил вернется.

Труппа до сих пор не верит, что их коллега мог так их обмануть. Фото: Ирина ФРАНЦЕВА

В ТЕАТР СБЕЖАЛ ОТ НАРОДНОГО ГНЕВА

Антон Аверкин сейчас сидит в СИЗО. Ирина ездила к нему, но в свидании ей отказали.

- Только одежду дали передать, - вздыхает она. - Один из следователей рассказал мне, что вину он признал. Но я до сих пор не могу в это поверить... Зная этого человека, я и не поверю, что он способен обманывать людей… (молчит) Брал он эти деньги, или нет, на самом деле не так важно. Скажу так: тот человек, который все это время был с нами, был потрясающим.

Артисты, игравшие вместе с Антоном Аверкиным в театре «На Плотинке», также отзываются о нем сугубо положительно. В виновности худрука они сомневаются.

- Какие 70 миллионов? Человек ездил на метро! – подмечает один из актеров.

Но у полиции свое мнение на этот счет. По данным следствия, актер в прошлом являлся директором тюменского авторынка «Мир-Авто».

- Он использовал одну и ту же схему обмана продавцов и покупателей, - объясняют в пресс-службе Тюменского областного суда. - В Тюмени у него было три точки комиссионных продаж подержанных автомобилей. При заключении агентских договоров граждане, сдавшие на комиссионную продажу автомашины и не догадывались, что Аверкин лично снимал их с государственного учета, а договоры купли-продажи составлял без ведома продавцов. Нынешний «театральный деятель» в 2012 году стал фигурантом 85 уголовных дел по мошенничеству в особо крупном размере. Общий ущерб составил около 70 миллионов рублей. С 23 января 2013 года числился в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере и скрывался в городе Екатеринбурге.

В ведомстве также добавили, что желая выйти на свободу, Аверкин обратился с апелляционной жалобой в Тюменский областной суд и заявил, что 7 лет скрывался не от следствия, а от гнева народного. То есть, огромного количества потерпевших. По его словам, сейчас страсти поутихли и на время следствия он может безопасно вернуться в отчий дом. Он тесно сотрудничает со следствием, а на свободу ему надо для того, чтобы восстановить утерянный паспорт гражданина России и просроченное водительское удостоверение.

У несчастью для «Великого комбинатора» суд оставил постановление без изменений. Поэтому Аверкин будет находиться под стражей еще месяц.