Еще у 327 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус

За сутки от коронавируса вылечились еще 332 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Свердловской области вновь подросло число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки. Если в четверг COVID-19 подтвердился у 314 жителей региона, а в пятницу у 321, то сегодня, 14 ноября, диагноз был лабораторно подтвержден у 327 человек. Из них лишь 116 — жители Екатеринбурга.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 40 338, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 430 госпитализированных оценивается, как тяжелое, 290 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 184 — на аппаратах ИВЛ.

При этом за сутки от коронавируса вылечились еще 332 человека. Если считать с начала пандемии, то число выздоровевших людей достигло 32 486.