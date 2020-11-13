На Урале женщину оштрафовали на 25 тысяч за то, что она заразила COVID-19 семью

Тяжелые формы коронавируса нужно лечить в больнице, а дома соблюдать самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Байкаловского района Свердловской области недавно почувствовала недомогание и решила сдать тест на коронавирус. Ситуация на Урале тревожная, поэтому свердловчанка решила перестраховаться.

Результат теста оказался положительным – женщина оказалась больна COVID-19, поэтому ей потребовалась госпитализация. Но свердловчанка решила остаться дома, после чего заразила всю семью коронавирусом.

Дома нужно лечиться в отдельной комнате Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дважды отказавшись от госпитализации, женщина подвергла опасности и заболеванию иных членов своей семьи, - отметили в Роспотребнадзоре.

Но этим дело не ограничилось – когда медики узнали, что причиной заражения двоих детей, а также 80-летней матери стала упрямая женщина, то информация об этом свердловским Роспотребнадзором была передана в суд. Там женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей.