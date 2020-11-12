«Он для нас, как ребенок»: Уральский пес с «кибер-лапкой» победил в конкурсе «Комсомолки»

У Бантика всего три лапки, четвертую ему заменяет протез. Фото: Анастасия МАНЧЕНКО

Пес по кличке Бантик из Новоуральска стал самым ми-ми-мимшным домашним питомцем по версии подписчиков «Комсомольская правда». Конкурс проводился в федеральной группе «Вконтакте» и собака вместе со своей хозяйкой Анастасией Минченко покорили читателей.

«ВЫ БЫ ВИДЕЛИ ЕГО ГЛАЗА»

Бантик не простая собака. У него только три лапы и одна – протез. В 2017 году пса сбила машина. Как рассказывают волонтеры «Благотворительного фонда помощи бездомным животным», водитель вышел из машины, осмотрел лежачего пса и уехал, оставив животное умирать на дороге. Несчастное животное увидели студенты. Они подобрали собаку и отвезли в ветеринарную клинику, где ему ампутировали раздробленную лапку. После клиники Бантик попал в приют. Но забирать трехлапого пса не спешили. Изо дня в день Бантик лишь грустно провожал тех, кто приходил в приют за питомцем. Его всегда проходили мимо…

Бантик потерял лапку, когда его сбил автомобиль. Фото: Анастасия МАНЧЕНКО

Пока однажды в приют не приехала семья Минченко.

- Мы никогда не задумывались о собаке, хотя у нас с мужем растет двое сыновей, - признается Анастасия. – Но когда мы увидели фото Бантика на сайте приюта, он нас очаровал. Мы сразу поняли, что это наш пес. Даже не сразу заметили, что у него нет лапы. Но он же от этого ни хуже, ни злее не становится. Вы бы видели его глаза, он же как ребенок!

Сыновья Анастасии очень полюьили Бантика. Фото: Анастасия МАНЧЕНКО

ПРОТЕЗ СТОИЛ 30 ТЫСЯЧ

В приюте насторожено отнеслись к желанию Минченко забрать Бантика. Ведь псу нужен был особенный уход. Но Анастасия настаивала. Вместе с семьей они стали навещать Бантика каждый день. И спустя две недели волонтеры доверили Анастасии и ее мужу собаку.

- Он оказался ласковым и преданным псом. Он наш еще один ребенок, - улыбается Настя.

Бантик, конечно, привык жить на трех лапах. Но Минченко, решили во что бы то ни стало вернуть ему полноценную жизнь. Нашли клинику, и заказали питомцу протез.

До того, как попасть в любящую семью Бантик жил два года в приюте. Фото: Анастасия МАНЧЕНКО

- Это стоило в районе 30 тысяч рублей, но изготовители сделали для нас скидку. Деньги собрали за два месяца. Протез готовили по индивидуальным меркам Бантика, через пару недель он уже был готов, - продолжает говорит хозяйка.

Свой протез Бантик надевает только на прогулку. В нем он активно прыгает и бегает, как обычная здоровая собака.