Жуткое ДТП на свердловской трассе: двое погибли, четверо попали в больницу

Обе машины оказались сильно повреждены. Фото: УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

11 ноября в 14:10 на 35-м километре трассу, соединяющей город Нижние Серги и поселок Арти, произошло смертельное ДТП, в котором два человека погибли, еще четверо получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Как выяснилось, водитель «Лады», выезжая с прилегающей территории, не пропустил иномарку «Хундай Солярис», которая ехала по главной дороге в сторону Нижних Серег. Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Фото: УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

В результате столкновения два пассажира иномарки – 79-летний мужчина и 65-летняя женщина, которые сидели на заднем сидении автомобиля, погибли на месте аварии. Водитель иномарки 43 лет, и пассажирка 54 лет, получили травмы различной степени тяжести.

Фото: УГИБДД МВД РФ по Свердловской области

Травмированы водитель с пассажиром, которые ехали на злополучной «Ладе». За рулем отечественной легковушки находился 25-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Водители и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

Устанавливаются все обстоятельства аварии.