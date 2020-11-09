«У нас нет возможности противодействовать астероидам»: NASA собрало ученых, чтобы обсудить сближение Апофиса с Землей в 2029 году

Самый крупный найденный осколок челябинского метеорита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2029 году в апреле нас ждет необычная пятница 13-е. В этот день рядом с Землей пролетит достаточно крупный астероид Апофис, названный в честь древнеегипетского бога, который в мифах пытался уничтожить Солнце.

Он почти в 20 раз крупнее челябинского метеорита (350 метров в диаметре против 19, - Прим. Ред.), а пролетит всего в 38 тысячах километров от поверхности Земли. Для понимания, если поделить расстояние от Луны до нашей планеты на десять одинаковых отрезков, то Апофис пронесется между первым и вторым из них. Невооруженным глазом его можно будет увидеть на ночном небе, как достаточно яркую звездочку.

Семь лет назад примерно за месяц до того, как упал челябинский метеорит, Апофис уже проходил недалеко от Земли, правда, тогда расстояние до поверхности было гораздо больше – 14,5 миллионов километров. Сближение же астероида с Землей, которое случится через девять лет, будет уникальным, отмечают ученые.

Одно из последствий падения челябинского метеорита в 2013-м - руины от разрушенного фасада завода. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поэтому готовиться к нему они начинают уже сейчас. Что нужно сделать до его прилета, всю прошлую неделю обсуждали ведущие специалисты по астероидам и метеоритам со всего мира – они провели конференцию «Апофис Т-9 лет: возможности изучения для науки планетарной обороны». Среди ее участников был и Виктор Гроховский, профессор Физико-технологического института УрФУ, исследовавший челябинский метеорит.

- Эту конференцию организовала NASA, - рассказывает Виктор Гроховский. - Она должна была пройти еще в апреле во Франции в Ницце, но помешал коронавирус. Ее перенесли и провели с 4 по 6 ноября в режиме онлайн. У NASA своя система для таких конференций. Ведущие включали докладчиков, каждому выделялось по 15 минут. Обсуждали, что до прилета Апофиса осталось девять лет, и что нужно сделать, чтобы узнать, чем он нам угрожает. Он ведь пролетит на расстоянии всего лишь десятой доли расстояния от Земли до Луны. То есть это ниже, чем орбиты некоторых спутников. А по массе он в пять тысяч раз больше, чем тот объект, который упал в Челябинске.

Благодаря сильному сближению с планетой у ученых всего мира появится довольно редкий шанс – изучить его вблизи, чтобы понять, из чего он сделан. Это, по задумке, в будущем поможет человечеству справиться с ситуацией, когда какой-нибудь другой приближающийся к нашей планете астероид, будет держать курс прямо на земную твердь.

- Все вопросы космической защиты Земли упираются в то, что научное сообщество не знает, что именно к нам летит – камень, железо или еще что-то, - объясняет Виктор Гроховский. - С Земли мы их можем изучать по спектральным данным. Но эти данные допускают большую ошибку. Разница очень большая. Поэтому в настоящий момент говорить о возможности противодействия астероидам нельзя. Таких возможностей нет. Чтобы понять, как можно защититься, надо знать строение и свойства этих астероидов.

Виктор Гроховский, профессор Физико-технологического института УрФУ, исследовавший челябинский метеорит. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для этого, например, в феврале прошлого года японский зонд «Хаябуса-2» взял пробы вещества с астероида Рюгу в 340 миллионах километров от Земли. А меньше месяца назад уже американский зонд OSIRIS-REx сблизился с астероидом Бенну, чтобы тоже «отщипнуть» кусочек. Схожим образом ученые хотят поступить и с Апофисом.

- Как раз главный специалист миссии OSIRIS-REx, Данте Лауретта из Аризоны, предложил на конференции использовать этот успех, чтобы в 2029 году посадить на астероид Апофис модуль и узнать, из чего он состоит, - добавляет Виктор Гроховский.

Над встречей Апофиса в 2029 году на конференции думали около 150 ученых. Разные коллективы из разных стран предлагали свои варианты, что с ним делать.

- Обсуждали, какие корабли отправлять, маленькие или большие, насколько затратными будут миссии, - уточняет Гроховский. – Кто-то говорил, что за пять лет до сближения надо аппарат запускать, кто-то, что только за два года. Мимолетом даже обсудили, что произойдет с астероидом, если устроить на его поверхности взрыв в определенном месте.

Небесные тела можно исследовать и с Земли с помощью телескопов и другого сложного оборудования, но состав астероидов эффективнее узнавать, направив к ним зонд и «отщипнув» кусочек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По расчетам ученых, после сближения в 2029-м, Апофис вновь вернется к Земле лишь в 2036 году. Но и тогда вероятность столкновения очень мала – меньше одного на миллион. А между тем в 2004 году, когда его впервые обнаружили, многие испугались. Предварительные расчеты орбиты показывали, что 13 апреля 2029 года он с вероятностью 3 к 100 столкнется с Землей, из-за чего случится катастрофа. От встречи с таким гигантом диаметр кратера на поверхности был бы равен шести километрам, а разрушения вокруг него распространились бы на тысячи квадратных метров. Из-за этого астероид Апофис даже делали главным героем видеоигр, в которых действие происходит на опустошенной взрывом Земле. К счастью, эти страхи остались в прошлом. А визит Апофиса теперь представляет скорее научный интерес.