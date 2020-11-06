Угрожали автоматом и пытали: На Урале будут судить банду, которая похитила парня из-за ссоры с девушкой

Один из хулиганов. Фото: соцсети

В Екатеринбурге будут судить банду, которая в октябре 2018 года похитила и пытала 21-летнего парня. На след преступников сыщики вышли после того, как молодой человек написал заявление.

- Пострадавший поведал сыщикам, что он в гостях повздорил с подругой, после чего на его телефон стали поступать смс-сообщения с требованием заплатить деньги, якобы пропавшие во время вечеринки, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Чтобы разобраться с обидчиком троица встретилась с молодым человеком возле дома на ул. Токарей в Екатеринбурге. Но разговор не задался с самого начала. Отморозки начали избивать парня, угрожали охолощённым автоматом Калашникова и пистолетом, а также вымогали у него 15 тысяч рублей. Когда парень заявил, что денег у него нет, хулиганы скрутили его и затолкали в багажник своей машины.

Этим атоматом отморозки угрожали 21-летнему парню. Фото: Валерий ГОРЕЛЫХ

- Пока преступники везли молодого человека в лес, они наносили своей жертве удары прикладом охолощённого автомата, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. – Уже в лесу обвиняемые потребовали у потерпевшего 165 тысяч рублей. В противном случае они угрожали разгласить в отношении него заведомо ложную информацию. Кроме того, сообщники произвели несколько выстрелов вблизи головы потерпевшего, а также выстрелили ему в упор в ногу.

После этого трое молодчиков сели в машину и уехали, бросив свою жертву в лесу. Юноша с трудом добрался до города на попутках и обратился в полицию.

- Новоявленные «братки», мечтавшие почувствовать себя героями «лихих девяностых», на поверку оказались не столь «крутыми» и все сознались в содеянном, чтобы облегчить свою участь перед суровым лицом закона, - уточнил Валерий Горелых.

Трое отморозков в возрасте 22-23 лет обвиняются по статье «вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия», а также по статье «похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений». В скором времени они предстанут перед судом.