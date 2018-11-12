"Пытали и угрожали «калашом»": В Екатеринбурге банда вымогала у молодого парня 10 тысяч рублей

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали банду вымогателей. О преступниках стало известно после обращения в полицию 21-летнего парня. По его словам все началось с застолья с тремя девушками.

Одна из них вскоре уехала, а остальные пошли в гости к другой, где молодой человек и поссорился с девушкой, а в итоге собрался и уехал.

- Вскоре ему стали поступать sms от одной из девушек с требованием заплатить за 10 тысяч рублей якобы пропавших во время вечеринки в два раза больше. - сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - При этом парню было назначено место встречи.

Скорее всего это не первое преступление подельников. Фото: соцсети

В указанном месте его принялась избивать компания, вооруженных автоматом Калашникова и перцовым баллончиком. После этого они бросили парня в багажник своей машины и вывезли в лес. Когда парень отказался платить, злоумышленники ранили его в ногу. Нападавшие дали ему срок, чтобы вернуть деньги с процентами . Юноша с трудом добрался до города на попутках и сразу же обратился в полицию.

Подозреваемых удалось задержать по «горячим следам», сначала задержали владельца оружие, а затем двух его подельников.

- Шарм крутых пацанов мгновенно куда-то испарился, когда они узнали, что им может светить за пытки с применением «стволов». Подозреваемые с целью облегчить дальнейшую участь сознались в содеянном. Это обстоятельство, безусловно, было учтено, поэтому до момента начала разбирательства в суде они будут находиться под подпиской о невыезде. Орудия преступления - предмет похожий на автомат и травматический пистолет, изъяты и направлены на экспертизу, - отметил полковник Горелых.

У сотрудников полиции есть все основания предполагать, что это не единственный факт вымогательства на счету этой банды. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы.