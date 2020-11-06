Школы Свердловской области официально перевели на дистанционное обучение

Обучаться после осенних каникул дети будут на дому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь уже официально: в Свердловской области продлили режим самоизоляции по коронавирусу для людей, находящихся в группах риска, а также ввели дистант в школах.

- Указ №605-УГ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов, - уточняют в региональном оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Документ вступит в силу 7 ноября.

Согласно новому указу, режим самоизоляции для тех, кто старше 65 лет, и у тех, у кого есть хронические заболевания, продлен до 23 ноября. Также этим указом официально ввели дистанционный режим образования в школах региона с 9 по 14 ноября. Новая учебная четверть для детей начнется с удаленного обучения, как уже и было прошлой весной.

- Дистанционный режим образования введен в общеобразовательных учреждениях, учредителем которых выступают госорганы, в муниципальных и частных образовательных организациях, - добавляют в оперативном штабе. - На тот же период дистант вводится в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности.