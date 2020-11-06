«По скорости очень похож на болид»: в Свердловской области ищут очевидцев падения метеорита

Камера наблюдения записала, как яркая вспышка от метеора отражается в окнах машин. Фото: кадр с видео Геннадия Угрюмова и Евгении Малаховой, размещенного в сообществе vk.com/astro.nomy

Спустя семь лет после знаменитого падения челябинского метеорита небо над Уралом вновь было подсвечено приближающимся к Земле объектом. Правда, на этот раз обошлось без жертв и разрушений. Метеорит пролетел в районе Свердловской и Челябинской областей и тихо мирно где-то упал. А вот где именно сейчас пытаются понять специалисты, исследующие все метеориты, попадающие на Землю. Проблема в том, что зафиксировать его удалось лишь двум камерам наблюдения в челябинском городе Картале, которые в этот момент были направлены вниз.

- Видео не явное, но по теням, которые были отброшены на землю, пролетало что-то очень яркое. А по скорости движения теней, этот объект очень похож на болид (яркий метеор, - Прим. Ред.), - отметил Виктор Гроховский, ученый из УрФУ, исследовавший Челябинский метеорит.

Для точности: метеор пролетал над Уралом 3 ноября около 21.43 по местному времени. Яркий свет он испускал не меньше четырех секунд. Сейчас специалисты ищут очевидцев этого явления, которые сняли падение метеорита на видео или хотя бы могут точно сказать, где именно он пролетал.

- Если вы или ваши знакомые стали очевидцами данного явления, просьба вспомнить поточнее высоту вспышки, ее азимут (максимально точно, а не просто указать сторону света) и указать GPS координаты места наблюдения (лучше с Google Карт), - написали администраторы сообщества AstroAlert в социальной сети Вконтакте. - Также просим помочь в поисках видеозаписей с частных камер наблюдения и камер наблюдения интернет-провайдеров.

По данным специалистов метеорит могли наблюдать жители Свердловской области, юга Пермского края, запада Тюменской области, Курганской и Оренбургской области, а также республики Башкортостан.