В Нижнем Тагиле медведь раскопал могилу и погрыз тело покойника

Вот так выглядела могила, которую разрыл медведь Фото: группа ВКонтакте "96.RU"

В Дзержинском районе Нижнего Тагила голодный медведь уже второй раз забирается на кладбище «Пихтовые горы». Но если в прошлую свою вылазку животное только разрыло свежие могилы, то в этот раз он раскопал землю гораздо глубже. Медведь добрался до гроба, взломал его и частично съел останки мужчины. Очевидцы сообщили о хищнике в полицию.

- Сразу хочу успокоить тагильчан: речь идет не о фактическом извлечении гроба, а о попытке это сделать, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - По предварительным данным дикое животное, вероятно, из-за нехватки пищи в лесу, вышло к людям. На погосте зверь вскрыл захоронение месячной давности, где был погребен пожилой мужчина 1941 года рождения. Судя по фото с места происшествия, медведь вырыл яму, взломал гроб и частично обглодал тело. Но вытащить его по каким-то причинам не смог.

Сейчас проблему с хищником, гуляющим на кладбище должны решить в департаменте по охране животного мира Свердловской области. Сотрудники полиции попросили ведомство оказать содействие в решении проблемы, так как у специалистов этой организации имеется разрешение на отстрел медведей.

Фото: группа ВКонтакте "96.RU"

В прошлый раз животное, разрывающее могилы на кладбище «Пихтовые горы», заметили в конце октября. Тогда он попытался разрыть две свежих могилы, повредив на одной из них крест.

Отметим, что ранее мы писали о том, что количество медведей на Среднем Урале растет год от года: в 2015 году их насчитывалось 3 763 особи. А в 2020 году - 4 225 особей. До конца октября в Свердловской области планировалось ликвидировать 26 медведей, чтобы урегулировать их популяцию.