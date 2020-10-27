На кладбище Нижнего Тагила голодный медведь попытался разрыть две могилы

Хищники выходят к людям из-за голода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле на кладбище «Пихтовые горы» наведался голодный медведь, который попытался разрыть две свежих могилы, повредив на одной из них крест, а также оставивший свои следы.

По информации паблика «Нижний Тагил Live» повреждения могил обнаружили сотрудники кладбища. По их словам, это не первый случай, когда в холода медведи гуляют по кладбищу в поисках пищи.

На днях стало известно, что зашедший из леса медведь напугал группу бездомных, но нападать на людей не стал.

До конца октября в Свердловской области власти намерены ликвидировать 26 медведей, чтобы урегулировать их популяцию.

Считают медведей на протяжении всего лета. Количество хищников на Среднем Урале растет год от года: в 2015 году их насчитывалось 3 763 особи. А в 2020 году – 4 225 особей.