«Пассажиры кричали остановиться»: в Екатеринбурге автобус зажал женщину с ребенком в дверях и протащил 20 метров

Происшествие случилось на маршруте №38 накануне, 3 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель автобуса зажал в дверях 33-летнюю пассажирку и протащил ее двадцать метров по асфальту. Происшествие случилось на маршруте №38 накануне, 3 ноября.

Женщина с ребенком выходила из автобуса на остановке «Каменный ручей» на улице Щербакова. Трехлетняя девочка вышла первой, а за ней мама. Но двери внезапно закрылись и автобус поехал, пассажирка не успела выскочить.

- Другие пассажиры кричали водителю остановиться, - рассказали очевидцы.

В итоге ребенок упал и ударился об асфальт, а женщина сломала ногу. Пассажирка с места происшествия отправилась в больницу.

- С переломом бедра пострадавшая госпитализирована, - подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга.

Позже водитель автобуса пояснил полиции, что не увидел женщину и поэтому закрыл дверь. Сейчас в ЧП разбираются сотрудники следственного комитета.

- По факту данного инцидента территориальным следственным отделом СКР проводится проверка на предмет наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), - рассказали в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

В прокуратуре области также начали проверку.

- По предварительной информации, данный маршрут обслуживает транспортная компания ООО «Пегас», - рассказали в ведомстве.