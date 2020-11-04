Три человека в больнице: в Екатеринбурге таксист с эпилепсией влетел в припаркованные у магазина машины

У водителя такси случился эпилептический припадок. Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге массовое ДТП с участием четырех машин и пострадавшими. Такси «Фольксваген Поло» протаранила припаркованные у магазина автомобили. Двое взрослых и один ребенок получили травмы, уточняют в ГИБДД города.

Авария случилась на улице Ангарской возле дома 66 вечером 3 ноября. Водитель такси влетел в автомобили «Лада Веста», «Хонда Цивик», «Форд Фиеста» и «Киа Рио».

- В результате дорожно- транспортного происшествия пострадал водитель автомашины ««Фольксваген Поло» - 33- летний мужчина, в тяжелом состоянии, с травмой головы, он госпитализирован в лечебное учреждение. По предварительным данным во время движения у него случился эпилептический приступ, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Такси протаранила три машины на парковке.Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга.

Помимо самого водителя такси, травмы получили два пассажира «Форд»: 35-летняя женщина и 6-летняя девочка. Мама с дочкой попали в больницу с травмами головы, но после обследования их отпустили домой. В ГИБДД уточняют, что ребенок был пристегнут в детском кресле и находился на заднем сидении.

- Все транспортные средства получили значительные механические повреждения, - добавили в ведомстве.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах аварии, также решают, какую ответственность понесет водитель такси.