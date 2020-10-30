Девушка предложила мужчине сделать эротический массаж, который перерос в секс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге 29-летняя девушка, работающая медсестрой, обвинила в изнасиловании бывшего шефа, директора крупного агентства недвижимости. Причем Рината (имена героев изменены) обратилась в полицию с заявлением на Сергея лишь спустя полтора года.

Теперь мужчина переживает не только из-за возможного уголовного дела, но и из-за того, что о его внебрачной связи узнает жена, с которой он воспитывает двоих детей.

ОБАЯТЕЛЬНАЯ СТАЖЕРКА

О поступившем заявлении на директора риэлторского агентства «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах. Наш собеседник уточнил, что девушка, которая обвинила бывшего шефа в изнасиловании, работает медсестрой в одной из больниц города. В прошлом она была судима за вымогательство.

Мы связались с Сергеем, но комментировать эту историю он не захотел. Об обстоятельствах дела «КП» рассказал знакомый Сергея, с которым тот делился деталями этой истории. С его слов события разворачивались так:

Летом 2019 года в офис Сергея устроилась работать симпатичная девушка. Мужчина много времени посвятил тому, чтобы научить Ринату риэлторским премудростям, но продавать квартиры она так и не научилась. В итоге с девушкой пришлось распрощаться.

МАССАЖ ЗАКОНЧИЛСЯ СЕКСОМ

Но общение на этом не закончилось. Однажды летом Сергей скучал дома в одиночестве (жена с детьми уехала на дачу). Ему позвонила Рината, сказала, что сидит с подругой в баре, предложила приехать. Но Сергей отказался. Через какое-то время девушка позвонила вновь, сказала, что сейчас находится недалеко от его дома и предложила пойти прогуляться по парку. Мужчина согласился.

Во время прогулки Рината сказала, что ей нужно в туалет и попросила Сергея пустить ее к себе домой. Мужчина не стал отказывать.

Оказавшись в квартире, девушка рассказала бывшему шефу, что в прошлом работала массажисткой и предложила устроить сеанс эротического массажа. Сергей не смог отказать красавице. В итоге массаж кончился сексом.

«ПРЕДЛАГАЛА БРОСИТЬ ЖЕНУ И УЕХАТЬ В МОСКВУ»

«КП-Екатеринбург» поговорила с адвокатом Сергея Татьяной Буркертовой. Она рассказала, что Рината добивалась от мужчины, чтобы он бросил семью и уехал с ней в Москву. Девушка предлагала ему открыть там филиал риэлторского агентства. Но Сергей не планировал оставлять семью, поэтому ответил отказом.

- Мой клиент не отрицает, что был знаком с этой девушкой, они непродолжительное время работали в одном офисе. Однажды у них случилась интимная близость, но это произошло по обоюдному согласию. Никакого изнасилования не было. Обвинение основано лишь на ее словах, других доказательств против моего клиента нет, - рассказала адвокат.

Также Татьяна Буркертова уточнила, что уголовное дело по поводу заявления девушки пока не заведено. Следователь лишь опросил ее подзащитного.

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