На территории Мемориала на 12-м километре Московского тракта поисковики нашли останки жертв политических репрессий

С 2018 года на территории мемориала ведутся поисково-исследовательские работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на территории Мемориала на 12-м километре Московского тракта спустя два года исследований нашли останки жертв политических репрессий. Об этом рассказали в Музее истории Екатеринбурга. Поисковикам удалось определить очертания двух зон массовых захоронений, а также зафиксировать индивидуальные могилы репрессированных. Человеческие останки были обнаружены при детальном обследовании одной из них, на глубине более двух метров.

- В результате научно-поисковых работ предварительно определены территории, где, возможно, находятся объекты массовых захоронений. Эти места названы: Северная зона массовых захоронений (СЗМЗ) и Южная зона массовых захоронений (ЮЗМЗ), - рассказал историк-археолог Сергей Погорелов, руководивший поисковой группой. - В первом случае это район спортивной базы «Динамо», во втором - Мемориала. Акцент в исследовании пока решено сделать на ЮЗМЗ. Она занимает территорию размерами примерно 500 на 150 метров. Включает в себя, в том числе, участок Ново-Московского тракта и коммуникаций вдоль него. Они в значительной мере уничтожили братские могилы. А также включает территорию самого Мемориала, при строительстве которого также были частично повреждены многие захоронения, как исторически информативные объекты.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Как рассказали в Музее истории Екатеринбурга, две индивидуальные могилы репрессированных были обследованы детально, при помощи археологических шурфов (небольших раскопов). В первом случае могильная яма была неиспользованной. По словам представителей музея, судя по всему, ее засыпали при рекультивации местности после резкого снижения количества массовых расстрелов в 1939 году, когда ситуация с разнарядками по заблаговременной подготовке могил изменилась. Вторая могильная яма была заполнена человеческими останками. После того, как они были обнаружены, шурф был законсервирован поисковиками. Сами останки не изучались и не извлекались, так как данная процедура требует более тщательной подготовки и привлечения профильных специалистов.

- Можно предположить, что выбор этого места в качестве захоронения репрессированных карательными органами свершился ещё в 1918 году, когда его присмотрели непосредственный руководитель расстрела семьи Николая II Яков Михайлович Юровский со своим товарищем, - рассказал Сергей Николаевич Погорелов. - Они выбрали подходящую шахту для сокрытия тел царской семьи и их приближенных. Сделать это в районе 12-го километра Московского тракта у них не получилось, но место приметили. Леса почти везде перекопаны горно-разведочными шурфами и карьерами на предмет поиска железа, меди, золота, известняка, мрамора и тому подобного. Со временем могильные ямы осыпались и становились похожи на провалы геологических выработок.

Фото: Музей истории Екатеринбурга

К сожалению, всего запланированного объема работ поисковой группе в этом году выполнить не удалось. В музее отметили, что в первую очередь, все запланированные исследования не удалось провести из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. По мнению директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского, полученные сейчас результаты дают все основания для продолжения работ в следующем полевом сезоне 2021 года.

- Следует полностью установить и задокументировать все границы зон захоронений, контуры могил и других объектов, связанных с существованием расстрельного полигона. Эта работа необходима для получения охранного статуса данного объекта как достопримечательного места и дальнейших работ по проектированию реконструкции Мемориала, - отметил Сергей Каменский.

Как напомнили в музее, согласно имеющимся историческим свидетельствам, в 1930-1950-х годах на 12-м километре Московского тракта производились массовые расстрелы и захоронение репрессированных. По разным данным (цифру планируется уточнить в ходе археологических работ), здесь погребены от 20 до 40 тыс. человек. Работы по исследованию этого места начались в 1990 году и в этом году им исполняется ровно 30 лет. Музею истории Екатеринбурга площадка Мемориала была передана в ведение в 2016 году.