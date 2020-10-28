Медицинские специалисты остались на месте происшествия и немедленно приступили к оказанию первой помощи пострадавшей, которую чуть позже доставили на другой скорой в первую областную больницу Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге водитель скорой помощи сбил 53-летнюю женщину, которая торопилась на трамвай. Несчастный случай произошел на Эльмаше, когда медики ехали в больницу № 7, они должны были доставить туда беременную женщину.

Как и полагается, водитель включил спецсигнал, но пешеход проигнорировала звук сирены. С травмами пострадавшую увезли в Областную больницу № 1

- По правилам дорожного движения даже в такой ситуации водитель должен убедиться в безопасности движения. 32-летний водитель по имени Игорь, трезвый, имеющий 11 лет стажа, так и поступил, о чем свидетельствуют вышеперечисленные слова очевидца. Все пешеходы остановились и пропустили спецмашину, а пострадавшая женщина, возможно, не увидела неотложку, так как была в капюшоне, - рассказал пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В полиции не торопятся винить в случившемся водителя скорой. К счастью, находившаяся в скорой в момент аварии женщина не пострадала.

Представители МВД сейчас проводят по факту случившегося проверку, по ее итогам будет принято обоснованное решение, -отметил полковник Горелых.