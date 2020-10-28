Олег Сабуров и его жена Анна скончались на месте, а их дочь Александра умерла через два месяца в больнице. У девушки осталась маленькая дочка, малышку удочерила тетя. Фото: предоставлено родственниками

Неожиданный поворот появился в деле о жестоком убийстве семьи Сабуровых в селе Тимофеево на границе Свердловской и Тюменской областей. В конце лета прошлого года 36-летний Денис Сабуров расстрелял из ружья старшего брата Олега, его жену Анну и 20-летнюю дочь пары Александры.

Глава семьи и женщина скончались мгновенно, а за жизнь девушки еще два месяца боролись в реанимации. Но спасти молодую маму так и не удалось, дядя прострелил ей голову.

Задержать Сабурова-младшего удалось по «горячим следам», на первом же допросе уроженец Тюмени во всем сознался. И даже назвал мотив – наследство матери, которое по завещанию досталось не ему, а Олегу.

Дениса отправили в психоневрологический стационар в Екатеринбурге, там пришли к выводу, что стрелок невменяемый. А значит, суд должен назначить ему принудительное лечение. Но родственники убитой семьи сумели добиться повторной экспертизы в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Специалисты из столицы сделали заключение, что уралец полностью вменяем и отдавал себе отчет о происходящем.

22 октября Свердловский областной суд постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру для устраений препятствий его рассмотрения судом (документ имеется в распоряжении «КП» - прим.ред.).

- По убеждению экспертов у Сабурова отсутствует психическое расстройство, он не страдал и не страдает в настоящее время каким либо хроническим психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики. Таким образом, отсутствуют основания для применения к Сабурову мер медицинского характера, - говорится в решении суда.

Денис Сабуров расстрелял брата, а также его жену и дочь. Стрелок пощадил лишь новорожденного ребенка, который остался сиротой. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Денису Сабурову предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, в том числе и «Убийство двух и более лиц». Мужчине грозит пожизненный срок.

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