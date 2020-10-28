Генпрокуратура не нашла в Свердловской области чистых водоемов

В Свердловской области не оказалось водоемов с нормальной водой. Фото: Лев Истомин

В Свердловской области после завершения мониторинга водных объектов выяснилось, что в регионе чистой воды нет. Эту информацию озвучил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев на межрегиональном совещании по вопросам охраны окружающей среды. Всего 230 водных объектов в Уральском федеральном округе.

- По итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества, - подчеркнул Игорь Ткачев на совещании.

На этом же совещании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2020 году на улучшение экологии в регионе по национальному проекту направили 917,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

Черноисточинское водохранилище нуждается в серьезной очистке. На нее власти намерены потратить 449 миллионов рублей до 2023 года. Фото: Лев Истомин

- Освоено уже 75% от плана. Среди основных направлений работы – сохранение и восстановление лесов, экологическая реабилитация водоемов, обеспечение уральцев чистой питьевой водой, благоустройство парков и заказников, ликвидация несанкционированных свалок, - рассказал Евгений Куйвашев.

Сегодня болевыми точками Свердловской области являются реки на севере региона, которые оказались отравленными химией из рудников, в их числе – реки Шегультан, Тальтия и другие. Также серьезные опасения вызывает Черноисточинское водохранилище, которое снабжает питьевой водой значительную часть Нижнего Тагила.

Водоем в Черноисточинске летом покрывается желтой пеной, время от времени случается массовый мор рыбы.

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