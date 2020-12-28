Помощница судьи Ирина Васильева из Первоуральска не подозревала, что ее переписка в Instagram с адвокатом приведет к служебной проверке и к лишению 13-й зарплаты. Но произошло именно так.Переписку девушка вела с адвокатом Артемом Ставицким. Сестра Ирины Васильевой Ксения Веселова является пострадавшей по уголовному делу (речь о дорожном конфликте, который привел к драке двух женщин). Ее интересы представлял Артем Ставицкий. Переписка адвоката и помощницы судьи первоначально завязалась именно во время обсуждения этого дела.Но дальше начали обсуждаться другие темы. В частности, девушка начала нелестно высказываться о своем руководстве, в том числе затрагивая внешность одного из судей.- Я раньше работала у …, длинный в очках, психованный такой, - описывает Ирина Кузнецова одного из действующих судей Первоуральского городского суда. – Он псих и пошлый такой.Затем помощница судьи продолжает рассуждать про своего бывшего шефа.- Когда он орет, у него нижняя челюсть выдвигается, я как-то ему это сказала, он потом долго не орал, - уточнила Ирина Васильева.Также помощница судьи рассказала, что при предыдущем председателе городского суда Геннадии Кузнецове работалось лучше. После его ухода, по словам девушки, начался «бардак».После этой переписки Артем Ставицкий решил написать письмо в адрес нынешнего председателя Первоуральского городского суда Наталии Шаламовой. К обращению он приложил скрины переписки.Адвокат рассказал «КП-Екатеринбург», почему рушил это сделать. Он считает, что высказывания Ирины Васильевой «подрывают авторитет судебной власти». Кроме того, ее сестра не оплатила его услуги за юридическое сопровождение. При этом именно он добился, чтобы уголовное дело было возбуждено.- Отправленное мной обращение стало поводом для служебной проверки с возможностью в последующем передать материалы в Управление департамента федерального суда. Перед этим меня вызывали на собеседование для подтверждения подлинности переписки. Она подтвердилась. Более того, ФСБ, которая проверяет сотрудников госорганов, также готовы проверить и восстановить подлинность этой переписки, которую Васильева Ирина Витальевна в последующем удалила.Правда, позже адвокат решил не портить судьбу Ирине Васильевой. Артем Ставицкий отозвал свое заявление. Но после этого он узнал, что работница суда стала обвинять его в клевете. Тогда адвокат решил придать всю эту историю огласке.В Первоуральском городском суде подтвердили, что в отношении Ирины Васильевой проводилась проверка.- В отношении Васильевой заявление было отозвано заявителем, в связи с этим служебная проверка была прекращена, - рассказала «КП» помощник председателя Первоуральского городского суда Валентина Тимирханова.Мы пытались связаться с Ириной Васильевой. Но на многочисленные звонки корреспондента «КП» она так и не ответила.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.