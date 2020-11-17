Била ногами и сломала палец: в Екатеринбурге автохамку будут судить за драку с женщиной-водителем

Екатеринбурженке грозит три года лишения свободы за избиение женщины-водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в мае прошлого года жительница Екатеринбурга вышла из своего Nissan Juke, вспылила и устроила драку с женщиной-водителем Mazda 3, перед которой встала на парковке в Академическом. Сейчас прокуратура утвердила обвинение в отношении первой автовладелицы и направила дело в суд. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

- Между женщинами-водителями на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. В ходе конфликта обвиняемая подошла к автомобилю, открыла водительскую дверь автомобиля и умышлено с силой нанесла потерпевшей множественные удары по различным частям тела, в том числе ногами, причинив ей телесные повреждения и повредив одежду, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Но этого агрессивной женщине показалось недостаточно. Она взяла камень и бросила в лобовое стекло машины, в которой сидела избитая женщина. После этого екатеринбурженка села в свой автомобиль и уехала. Через 15 минут она вернулась на парковку, но уже в сопровождении нескольких мужчин. Она снова принялась избивать женщину. На этот раз она била ее руками по голове, а в какой-то момент начала выворачивать пальцы на левой руке.

- В результате чего своими преступными действиями обвиняемая причинила потерпевшей физическую боль и телесные повреждения, в том числе перелом фаланги пальца, которые, согласно заключению эксперта, квалифицированы как причинившие вред здоровью средней тяжести, - добавили в прокуратуре.

Вызывать скорую помощь пострадавшей и полицию пришлось сотрудникам ЧОП, которые случайно в этот момент проезжали мимо.

Уголовное дело будет рассматривать Верх-Исетский суд Екатеринбурга.