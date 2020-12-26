В Екатеринбурге экстренную посадку совершил самолет «Победы», который вылетел из аэропорта Кольцово по маршруту в Краснодар. Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, на борту судна было 6 членов экипажа и 148 пассажиров, в том числе 9 детей. Инцидент произошел в 05:30 утра.- Причина нештатной ситуации - сработка сигнализации противообледенения двигателей, - отметили в надзорном ведомстве.А уже через три часа в аэропорт уральской столицы вынуждено сел борт CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», следовавший из Тюмени в Воронеж.- На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе 5 детей. Причина аварийной посадки - сработка датчика неубранной стойки шасси. Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов, - добавили в ведомстве.Напомним, что 10 декабря в Екатеринбурге экстренно приземлился самолет Airbus 320 авиакомпании S7, следовавший рейсом S7–2564 Омск - Москва. На борту воздушного суда скончался пассажир - 61-летний мужчина.